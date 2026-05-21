IDEAL Holdings: Συγκρίσιμα EBITDA 11,8 εκατ. ευρώ με άυξηση 7% – Οι επιδόσεις των θυγατρικών στο α΄τρίμηνο

Ισχυρό ξεκίνημα για το 2026 καταγράφει η IDEAL Holdings, καθώς το σύνολο των επενδύσεων παρουσιάζει βελτιωμένες οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις για το α΄ τρίμηνο του έτους.

Συνδυάζοντας τις στρατηγικές επενδύσεις και την οργανική ενίσχυση των εταιρειών χαρτοφυλακίου, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων και την ελκυστική μερισματική πολιτική για τους μετόχους της, η IDEAL Holdings επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή δυναμική αλλά και την ικανότητά της να παράγει σταθερά υψηλή οικονομική υπεραξία, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Κύρια οικονομικά μεγέθη α΄ τριμήνου 2026:

Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο

Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 11,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο 2025

Tα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 36% συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2025

Καταβολή επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,15 ευρώ/ μετοχή εντός του α΄ τριμήνου και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings για πρόσθετη επιστροφή 0,70 ευρώ/ μετοχή.



Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Η σταθερά ανοδική πορεία των μεγεθών μας στο ξεκίνημα της χρονιάς δικαιώνει την επενδυτική στρατηγική μας, αντανακλά τη δυναμική των επενδύσεων και θέτει τις βάσεις για ένα ακόμα ισχυρό έτος. Ταυτόχρονα, η ενδεχόμενη εισαγωγή των μετοχών της Άττικα Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens, ως φυσική συνέχεια της στρατηγικής μας, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για αυτή τη δυναμική και κερδοφόρα εταιρεία. Στην IDEAL Holdings αποδεικνύουμε στην πράξη ότι μπορούμε να μετουσιώνουμε τη στρατηγική μας σε απτά οικονομικά αποτελέσματα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή ανταμοιβή των μετόχων μας».

Στρατηγικό momentum με ανοδική πορεία για τα Πολυκαταστήματα attica

Στο πλαίσιο μιας πολυδιάστατης αναπτυξιακής στρατηγικής, τα Πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα και σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο 2025:

Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% στα 53,0 εκατ. ευρώ

Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 2% σε 3,6 εκατ. ευρώ

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 7% και διαμορφώθηκαν σε 2,0 εκατ. ευρώ

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ (31.03.2026), λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους 9,2 εκατ. ευρώ



Εντός του α΄ τριμήνου 2026 και παρά τις προκλήσεις, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 1,6 εκατ. επισκέπτες. Ταυτόχρονα, το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής ποικιλίας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 40%.

Διψήφια ανάπτυξη όμιλο πληροφορικής Byte

Ο Όμιλος εταιρειών Byte, η επενδυτική πλατφόρμα της IDEAL Holdings στον κλάδο Πληροφορικής, κατέγραψε διψήφια αύξηση στα συγκρίσιμα αποτελέσματα και την κερδοφορία σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Συγκεκριμένα:

Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% στα 27,2 εκατ. ευρώ

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17%.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 24% σε 4,3 εκατ. ευρώ

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε 90 εκατ. (31.03.2026), διασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια στις μελλοντικές ροές

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 15,3 εκατ. ευρώ

Αύξηση σε κερδοφορία για την Μπάρμπα Στάθης

Η Μπάρμπα Στάθης και η θυγατρική της Χαλβατζής Μακεδονική, συνέχισαν να παρουσιάζουν ισχυρή λειτουργική απόδοση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα: