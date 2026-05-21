Η CrediaBank απορροφά την Ευρώπη Holdings – Έπεσαν οι υπογραφές για τη σχέση ανταλλαγής

Σε συμφωνία για την απόκτηση της Ευρώπη Holdings προχώρησε η CrediaBank, μέσω ανταλλαγής μετοχών και συγχώνευσης με απορρόφηση, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη με σημερινή (21.5.2026) ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας: Η CrediaBank S.A. («CrediaBank» ή η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι έχει συμφωνήσει την απόκτηση της Ευρώπη Holdings S.A. («Ευρώπη», και από κοινού τα «Μέρη»), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγής μετοχών και συγχώνευσης δι’ απορρόφησης (η «Συναλλαγή»).

1. Όροι της συναλλαγής

Βάσει των συμφωνηθέντων όρων, η προκαταρκτική σχέση ανταλλαγής έχει ως αποτέλεσμα οι μέτοχοι της CrediaBank και της Ευρώπη να κατέχουν το 90,375% και το 9,625% των μετοχών της συνδυασμένης οντότητας αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, οι μέτοχοι της Ευρώπη θα λάβουν 1,446 νεοεκδοθείσες μετοχές της CrediaBank για κάθε μία μετοχή της Ευρώπη.

Οι μέτοχοι της CrediaBank θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατέχουν. Η προκαταρκτική σχέση ανταλλαγής έχει λάβει υπόψη της ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει στη διανομή ποσού €45,55 εκατ. στους υφιστάμενους μετόχους της και στην έκδοση περίπου 3,5 εκατ. νέων μετοχών στο πλαίσιο προγραμμάτων παροχής κινήτρων, καθώς και στην πώληση ορισμένων ακινήτων σε συμφωνηθείσες τιμές.

Η Συναλλαγή υπόκειται σε συνήθεις αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης ικανοποιητικού ελέγχου δέουσας επιμέλειας που θα διενεργηθεί από την Τράπεζα, των εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές, της έγκρισης από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των Μερών, καθώς και της συναίνεσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. Η ημερομηνία αναφοράς του ισολογισμού μετασχηματισμού έχει οριστεί για την 30η Ιουνίου 2026.

2. Δεσμεύσεις Μετόχων

Η Thrivest Holdings Ltd (μέτοχος της CrediaBank) και η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (μέτοχος της Ευρώπη) έχουν συνάψει ξεχωριστή συμφωνία και έχουν αναλάβει την υποχρέωση να ψηφίσουν υπέρ της Συναλλαγής στις αντίστοιχες έκτακτες γενικές συνελεύσεις της CrediaBank και της Ευρώπη αντίστοιχα και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα έθιγε ή θα καθυστερούσε την έγκριση της Συναλλαγής. Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έχει συμφωνήσει την διακράτηση (lock-up) των μετοχών που θα λάβει για διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Η CrediaBank έχει προσλάβει για τη Συναλλαγή την UBS Europe SE ως αποκλειστικό χρηματοοικονομικό σύμβουλο και την PotamitisVekris ως νομικό σύμβουλο.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, σχολίασε: «Η συμφωνία επί των βασικών όρων της συνένωσης με την Ευρώπη σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας για την οικοδόμηση ενός πιο διαφοροποιημένου και ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό έπεται της ιδιαίτερα επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. νωρίτερα φέτος και αντικατοπτρίζει τη συνεχή εστίασή μας σε στοχευμένες ευκαιρίες που δημιουργούν αξία. Η προτεινόμενη συναλλαγή θα επεκτείνει τις δραστηριότητές μας που παράγουν έσοδα από αμοιβές μέσω της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης ασφαλιστικής πλατφόρμας, ενισχύοντας τόσο τη βιωσιμότητα των εσόδων μας όσο και το προφίλ δημιουργίας κεφαλαίου. Η Ευρώπη είναι μια καλά διοικούμενη, συντηρητικά κεφαλαιοποιημένη και ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση με εξαιρετική διοικητική ομάδα και εξαιρετικές σχέσεις στην ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ομάδα της Ευρώπη και να προσφέρουμε ουσιαστικά βελτιωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας».