Συμβαίνει τώρα:
Επιχειρήσεις

Πρόστιμα σε Jacobs και Pepsico για υπέρβαση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – Τα ποσά που καταλόγισε η Αρχή Ελέγχου Αγοράς

Τα ποσά που καταλόγισε η Αρχή Ελέγχου Αγοράς, που ελέγχει και άλλους φακέλους
Close-up on a coffee maker making a espresso at a cafe - food and drink concepts
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Αρχή Ελέγχου Αγοράς επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 576.128 στις εταιρείες Jacobs Douwe Egberts και Pepsico Hellas Μ.Α.Β.Ε.Ε. για τακτικές αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά.

Τα πρόστιμα που επέβαλε η Αρχή Ελέγχου Αγοράς αφορούν το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, στην Jacobs Douwe Egberts, που δραστηριοποιείται στην κατηγορία του καφέ, επιβλήθηκε πρόστιμο 248.061 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 20 κωδικούς προϊόντων.

Στην Pepsico Hrllas Μ.Α.Β.Ε.Ε. επιβλήθηκε πρόστιμο 328.067 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων στις κατηγορίες δημητριακών, σοκολάτας και χυμών.

Η Αρχή επισημαίνει ότι η εξέταση και άλλων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ αναμένονται νέες αποφάσεις το προσεχές διάστημα. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τους συστηματικούς ελέγχους στην αγορά, παρεμβαίνοντας όπου εντοπίζονται πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
143
123
87
79
Επιχειρήσεις: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo