Ισχυρή άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών με «αιχμή» τη ΔΕΗ – Ξεπέρασε τα 705 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με σημαντική άνοδο τη συνεδρίαση της Πέμπτης (21.5.2026), με τη ΔΕΗ και τις τράπεζες να παίρνουν «από το χέρι» τον Γενικό Δείκτη Τιμών και τον τζίρο να φτάνει στα 705,13 εκατ. ευρώ.

Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) τη μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ιστορία της ελληνικής αγοράς, με τη μετοχή της να ανεβαίνει κατά 7,23% και να σημειώνει «έκρηξη» συναλλαγών στα 420 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό τη θετική εικόνα για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.266,09 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,08%, ενώ ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.281,20 μονάδες (+2,76%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 705,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 62.411.571 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, πέρα από τη ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+5,38%), της Πειραιώς (+3,84%), της Allwyn (+3,35%), του ΟΛΠ (+3,33%) και της Εθνικής (+3,09%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,56%), Aktor (-0,58%) και των ΕΛΠΕ (-0,49%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η ΔΕΗ και η Eurobank διακινώντας 21.608.670 και 9.968.383 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 422,19 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 52,18 εκατ. ευρώ.