Το πετρέλαιο κάνει νέο άλμα: Προς τα 110 δολάρια οδεύει πάλι το Brent με ώθηση από τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν

Νέο άλμα κάνουν σήμερα (21.5.2026) οι τιμές του πετρελαίου, καθώς τα ανάμεικτα μηνύματα από τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν συνεχίζουν να τροφοδοτούν αμφιβολίες για το αν μπορεί να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα συμφωνία ώστε τα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν ξανά πλήρως.

Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν δίνουν ώθηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent που καταγράφουν αύξηση πάνω από 3% και κινούνται προς τα 110 δολάρια ανά βαρέλι ανακάμπτοντας εν μέρει από την πτώση σχεδόν 6% που σημειώθηκε στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Ανάλογη είναι η τάση για το WTI που ενισχύεται σε ποσοστό που ξεπέρασε και το 4% περνώντας πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα σήμερα το Reuters μετέδωσε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν εξέδωσε οδηγία ότι το ουράνιο της χώρας, προειδοποιώντας ότι δεν πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, σκληραίνοντας έτσι τη στάση της Τεχεράνης σε ένα από τα βασικά αιτήματα των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας Αρχής για τα Στενά του Περσικού Κόλπου δηλώνοντας ότι θα επιβληθεί μια «ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη» στα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν στα ύψη, σχεδόν 50% πάνω από τα επίπεδα πριν τον πόλεμο, υποστηριζόμενες από τη στενότητα εφοδιασμού και τις συνεχιζόμενες μειώσεις των αποθεμάτων των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η χώρα απέσυρε σχεδόν 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά της αποθέματα πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων που έχει καταγραφεί.



