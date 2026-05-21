Θεοδωρικάκος από Σκαραμαγκά: Η ναυπηγική βιομηχανία στοίχημα για την Ελλάδα

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ότι η ναυπηγική βιομηχανία αποτελεί εθνικό στοίχημα για την Ελλάδα που θέλει να παράγει.

Ο Τακης Θεοδωρικάκος επισκέφθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (21.5.2026) τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και επισήμανε πως τα τελευταία χρόνια έχουν «ζωντανέψει» και πάλι, μετά από τα πολλά χρόνια οικονομικής ύφεσης.

Συντάθηκε με τον Πρόεδρο των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Γιώργο Προκοπίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ενώ ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για το εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποτελέσουν τα ναυπηγεία ξανά έναν ισχυρό κόμβο βαριάς βιομηχανίας και ναυτιλίας.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκαν οι επενδύσεις που υλοποιούνται για την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, εξοπλισμού και λειτουργικών δυνατοτήτων των Ναυπηγείων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη διατεθεί 20 εκατομμύρια ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για την πλήρη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων τα επόμενα χρόνια.

Από το 2023 έχουν εξυπηρετηθεί 118 πλοία, ενώ τα ναυπηγεία σήμερα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν έως και 60 πλοία, κάθε είδους, τον χρόνο. Στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά απασχολούνται 200 εργαζόμενοι σε σταθερή βάση, ενώ σε περιόδους υψηλής δραστηριότητας η συνολική απασχόληση, μαζί με τα συνεργαζόμενα συνεργεία και εξειδικευμένους τεχνικούς, μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας και τα 700 άτομα.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η ναυπηγική και η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία απασχολούν την κυβέρνηση, με τα ναυπηγεία Σκαραμγκα να αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην προσπάθεια ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας.

«Μετά τις περιπέτειες των προηγούμενων ετών, τα ναυπηγεία αναπτύσσονται ξανά, γεμίζουν οι θέσεις επισκευής, υπάρχει συνεχής ροή εργασιών και αυτό είναι ένα ακόμη θετικό σημάδι για τη βιομηχανική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας.

Η ναυπηγική και η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία μάς ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Είναι παραγωγή, τεχνογνωσία, νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και εθνική ισχύς. Η Ελλάδα είναι μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη και οφείλει να έχει και ισχυρή ναυπηγική βάση. Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με τη στρατηγική γεωγραφική τους θέση, τις μεγάλες δεξαμενές και τη βαριά βιομηχανική τους υποδομή, αποτελούν κρίσιμη βάση για την αναγέννηση της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας.

Στηρίζουμε κάθε σοβαρή προσπάθεια που ενισχύει την ελληνική βιομηχανία, δημιουργεί νέες δουλειές και μετατρέπει τις δυνατότητες της πατρίδας μας σε πραγματική αναπτυξιακή προοπτική».