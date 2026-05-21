Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY και παρουσία πλήθους κόσμου το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY και μεγάλη συγκέντρωση κόσμου πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα» στην πλατεία στο Μοναστηράκι την Κυριακή 17 Μάιου.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πολίτες όλων των ηλικιών με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Παραολυμπιακό κίνημα στο Μοναστηράκι, που διοργάνωσε η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιδείξεις επτά Παραολυμπιακών αθλημάτων και να αλληλεπιδράσουν με διακεκριμένους αθλητές και Παραολυμπιονίκες, που με την παρουσία τους έστειλαν ισχυρά μηνύματα δύναμης, επιμονής και ισότιμης συμμετοχής.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και του ΟΠΑΝΔΑ, ενώ τη δράση στήριξε για ακόμη μια χρονιά η HELLENiQ ENERGY ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο του «Παραολυμπιακού Πανοράματος», παρουσιάστηκαν τα αθλήματα Μπότσια, Καλαθοσφαίριση με Αμαξίδιο, Βόλεϊ Καθιστών, Ποδόσφαιρο Ακρωτηριασμένων, Ποδόσφαιρο Τυφλών, Επιτραπέζια Αντισφαίριση και Παρά-Μπάντμιντον, προσφέροντας στο κοινό μια βιωματική εμπειρία γνωριμίας με τον Παραολυμπιακό αθλητισμό.

Το «παρών» στη διοργάνωση έδωσαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αθλητές της Παραολυμπιακής Ομάδας και προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της HELLENiQ ENERGY, Γεωργία Λασανιάνου, τόνισε ότι η εταιρεία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό αυτής της δράσης και πρόσθεσε πως εμπνέονται για τη δημιουργία μιας ανοικτής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, που θα στέκεται αρωγός για να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρα όλων.

«Η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής, με δέσμευση για την προώθηση ενός αθλητισμού ανοιχτού σε όλους. Στηρίζουμε διαχρονικά το Παραολυμπιακό Πανόραμα, γιατί αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας. Για άλλη μια φορά, το Παραολυμπιακό Πανόραμα στο Μοναστηράκι και οι κορυφαίοι αθλητές μας που συμμετείχαν σε αυτό, έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, ισότιμης συμμετοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Με τη δύναμη του αθλητισμού και των αξιών που πρεσβεύει, εμπνεόμαστε για τη δημιουργία μιας ανοικτής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, που θα στέκεται αρωγός για να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρα όλων».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καπελλάκης, ευχαρίστησε την HELLENiQ ENERGY Χρυσό Χορηγό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή της σε όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες της Επιτροπής, καθώς «η συμβολή της αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην προσπάθεια ανάπτυξης και προβολής του παραολυμπιακού αθλητισμού στη χώρα μας»

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους τους Παραολυμπιονίκες και τους αθλητές που συμμετέχουν στο Παραολυμπιακό Πανόραμα και με την παρουσία τους εμπνέουν τη νέα γενιά και μεταφέρουν τα ιδανικά του παραολυμπιακού κινήματος στην κοινωνία. Υπογράμμισε ότι η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει σταθερά να εργάζεται για την προβολή του παραολυμπιακού κινήματος και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία.

Σημειώνεται ότι η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής ως σταθερός υποστηρικτής της από το 2018 και από το 2021 ως Μέγας Χορηγός. Το 2025 αναβαθμίστηκε σε ΧΡΥΣΟ ΧΟΡΗΓΟ για την επόμενη 4ετία, ενισχύοντας τις προσπάθειες για διεύρυνση του Παραολυμπιακού κινήματος στην Ελλάδα. Παράλληλα, μέσα από το πολυδιάστατο Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης που υλοποιεί, προωθεί τον αθλητισμό ως μια υγιή διέξοδο, ιδιαίτερα για τους νέους και τα άτομα με αναπηρία.