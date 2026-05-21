Υδρογονάνθρακες: Προς επαναδιάθεση το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης μετά την έξοδο της ExxonMobil

Εξελίξεις κυοφορούνται στις έρευνες για υδρογονάνθρακες, καθώς εξέπνευσε πλέον η παράταση που είχε δοθεί για έρευνες στο οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης» δίχως η ExxonMobil να προβεί σε ενέργειες επί του πεδίου.

Να σημειώσουμε ότι η δωδεκάμηνη παράταση δόθηκε πέρυσι με διάρκεια μέχρι τις αρχές Απριλίου 2026, μετά από αίτημα της ExxonMobil. Η απόφαση της ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) ανέφερε τότε ότι χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για να αξιολογηθεί το γεωλογικό δυναμικό της συγκεκριμένης περιοχής σε υδρογονάνθρακες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον όλα δείχνουν ότι το εν λόγω οικόπεδο δεν προσέλκυσε τελικά επαρκές ενδιαφέρον ώστε να γίνουν τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες. Ως εκ τούτου, βάσει της νομοθεσίας θα περάσει και πάλι στα χέρια του Δημοσίου, το οποίο καλείται να αποφασίσει για το ποια θα είναι η συνέχεια.

Ένα σενάριο είναι το να προσφερθεί εκ νέου στις πετρελαϊκές μετά από διαγωνισμό, είτε αυτούσιο, είτε σε μικρότερα κομμάτια. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορούν και οι πρόσφατες δηλώσεις της διοίκησης της ΕΔΕΥΕΠ, ότι δηλαδή σκοπεύει να προκηρύξει νέο διαγωνισμό για σεισμικές έρευνες στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

Τόσο η ΕΔΕΥΕΠ, όσο και το ΥΠΕΝ, ελπίζουν ότι η ανανεωμένη δυναμική στη χώρα μας λόγω της απόφασης για γεωτρήσεις στο Ιόνιο, θα μπορούσε να προσελκύσει κι άλλους παίκτες της αγοράς πετρελαίου στο εξής. Εκτός από μεγάλες εταιρείες, όπως οι ήδη παρούσες ExxonMobil και Chevron, θα μπορούσαν να πάρουν μέρος και μεσαίου μεγέθους είτε αυτούσια, είτε στα πλαίσια σύμπραξης με εγχώριους παίκτες.

Προς την ίδια κατεύθυνση ωθεί και η τωρινή ενεργειακή κρίση λόγω της Μέσης Ανατολής, καθώς η παραγωγή υδρογονανθράκων έχει αποκτήσει πλέον άλλη σημασία.