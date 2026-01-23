Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Μήνυμα Κομισιόν σε Αθήνα και Λευκωσία να βιαστούν για το καλώδιο GSI

Απόσταση εξακολουθεί να χωρίζει την Κομισιόν, τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας της Ελλάδας και την αντίστοιχη της Κύπρου αναφορικά με τα επόμενα βήματα στο καλώδιο Great Sea Interconnector (GSΙ). Οι διαφορετικές απόψεις εκφράστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια νέας σύσκεψης μεταξύ της Κομισιόν, της ΡΑΑΕΥ, της ΡΑΕΚ και του ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Να θυμίσουμε ότι οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου αποφάσισαν προ μερικών μηνών να προχωρήσουν σε νέες μελέτες σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση, οι οποίες θα επικαιροποιήσουν τα τεχνικοοικονομικά του στοιχεία. Στόχος είναι, τουλάχιστον θεωρητικά, η εξεύρεση νέων επενδυτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, οι Βρυξέλλες εξέφρασαν εκ νέου στη σύσκεψη την πάγια θέση ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς ο GSI έχει ήδη ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), και στα πλαίσια της διαδικασίας έχει ήδη επιβεβαιωθεί η εμπορική του βιωσιμότητα.

Επίσης, η Κομισιόν έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν γρήγορα από εδώ και πέρα, τη στιγμή που από την πλευρά της Κύπρου δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη αίσθηση επείγοντος. Άλλωστε, η κυπριακή ΡΑΕΚ δεν έχει εγκρίνει ακόμα το έσοδο 25 εκατ. ευρώ που αφορά το περσινό έτος.

Να προσθέσουμε στα παραπάνω ότι ο Κύπριος υπουργός ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η επιλογή του οίκου που θα αναλάβει τις νέες μελέτες είναι θέμα ημερών. Βέβαια, το ίδιο είχε δηλώσει λίγο πριν τις αρχές του νέου έτους ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τέλος, αξίζει να σχολιάσουμε ότι η κωλυσιεργία λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο όπου παρατηρούνται θετικές διεθνείς εξελίξεις αναφορικά με τον GSI. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, υπερψηφίστηκε στο Κογκρέσο η νομοθεσία για την Ανατολική Μεσόγειο, που μεταξύ άλλων αφορά και την υλοποίηση ενεργειακών διασυνδέσεων. Στο κείμενο γίνεται λόγος συγκεκριμένα για τον GSI, με τις ΗΠΑ να δεσμεύονται να διευκολύνουν την ενεργειακή συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.