Καλαφάτης: Επενδύουμε στην έρευνα που έχει κοινωνικό αντίκτυπο

«Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που ενισχύει στην πράξη την ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών και προάγει την ανθρώπινη διάσταση της έρευνας και καινοτομίας», τόνισε σήμερα (9.2.2026) ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, χαιρετίζοντας την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου.

Ο Σταύρος Καλαφάτης πρόσθεσε: «Φορείς με σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, συνεργάζονται και καινοτομούν αναδεικνύοντας παραδείγματα καλής πρακτικής και συνέργειας μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας».

Ειδικότερα, όπως σημείωσε, «το πρώτο μνημόνιο με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εδραιώνει μια πολυδιάστατη σχέση με το ΕΙΕ αξιοποιώντας την ερευνητική δυναμική και την τεχνογνωσία των τριών ινστιτούτων του -δηλ. ιστορικών ερευνών, χημικής βιολογίας και θεωρητικής και φυσικής χημείας – και τη διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική ικανότητα του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας. Με την ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, κοινές δράσεις και προγράμματα, οι δύο φορείς μοιράζονται υποδομές και δεδομένα και μπορούν να υποβάλουν κοινές προτάσεις χρηματοδότησης. Μια συνεργασία που ενισχύει την αριστεία, δημιουργεί ευκαιρίες για νέους ερευνητές και συμβάλει στην ανάπτυξη γνώσης».

«Το ΕΙΕ και το Α.Π.Θ. – πρόσθεσε ο υφυπουργός – συνεργάζονται ήδη για την ανάπτυξη του Κέντρου Βιώσιμης Καινοτομίας, με στόχο σύγχρονα υπολογιστικά και τεχνολογικά εργαλεία που στηρίζουν τον σχεδιασμό ασφαλών και βιώσιμων προϊόντων. Συνεργασία που καλύπτει κρίσιμους τομείς, όπως τα προηγμένα υλικά και τα βιοχημικά και φαρμακευτικά προϊόντα, σε σύνδεση και με το νέο Κέντρο Αριστείας του ΕΙΕ για τη θεραγνωστική του καρκίνου – ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς μόλις πριν λίγες ημέρες, στις 4 Φεβρουαρίου, τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου».

«Παράλληλα, συνέχισε, η κοινή δράση επεκτείνεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες, την ιστορική έρευνα, την υγεία και το περιβάλλον, μέσα από κοινά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Το ΕΙΕ στηρίζει επίσης το Αριστοτέλειο Φόρουμ Καινοτομίας που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Θεσσαλονίκη».

Αναφερόμενος στο δεύτερο μνημόνιο που υπεγράφη με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) ο υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι «φέρνει την έρευνα δίπλα στον ασθενή, ενισχύοντας την ανθρώπινη διάσταση της επιστήμης. Η ΕΛΛΟΚ αποτελεί τον πανελλαδικό φορέα που ενώνει και εκπροσωπεί 50 συλλόγους ασθενών με καρκίνο στηρίζοντας τους ασθενείς και ευαισθητοποιώντας την κοινωνία. Επειδή η υγεία αποτελεί θεμελιώδες και κοινωνικό δικαίωμα».

Ο κ. Καλαφάτης, ανέφερε ότι «το ΕΙΕ και η ΕΛΛΟΚ ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων και την αξιοποίηση πραγματικών δεδομένων υγείας και μητρώων ασθενών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να μετατρέπονται πιο άμεσα σε πρακτικές παρεμβάσεις που ωφελούν τους ασθενείς και ενισχύουν τη χάραξη πολιτικών υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο».

«Παράλληλα, επισήμανε, ενισχύονται οι δράσεις του ΕΙΕ για την προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω του Κέντρου Αριστείας για τη θεραγνωστική του καρκίνου, του Ολοκληρωμένου Κέντρου για τον Καρκίνο σε συνεργασία με τον «Άγιο Σάββα» και του Παρατηρητηρίου Πολιτικών Δημόσιας Υγείας με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης συνεχάρη τους φορείς για την πρωτοβουλία τονίζοντας ότι «οι συμφωνίες αποτελούν υποδείγματα ‘καλής πρακτικής’. Ευθυγραμμίζονται με τον νέο εθνικό σχεδιασμό και εντάσσονται στον πυρήνα της στρατηγικής μας να επενδύουμε στην έρευνα που έχει κοινωνικό αντίκτυπο».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο διευθυντής και πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, Γιώργος Καπετανάκης, παρουσία του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρη Τερζή.