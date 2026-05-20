ElvalHalcor: Ενοποιημένες πωλήσεις 1,036 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2026

Σε 1,036 δισ. ευρώ, ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor το πρώτο τρίμηνο 2026, αυξημένος κατά 11,3% από 930,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας τις υψηλότερες τιμές LME των μετάλλων και στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης (αλουμινίου και χαλκού) και τη συνεχή αύξηση των όγκων.

Ο κλάδος αλουμινίου ηγήθηκε της αύξησης όγκων, με άνοδο 7,8% στους 111.643 τόνους, υποστηριζόμενος από ισχυρή ζήτηση στις βασικές αγορές τελικής χρήσης. Οι όγκοι του κλάδου χαλκού αυξήθηκαν κατά 1%, με την ανάπτυξη στην έλαση και στις λάμες χαλκού (busbars) να αντισταθμίζει πλήρως τη μείωση στους όγκους διέλασης κραμάτων χαλκού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτελέσματα μετάλλου και λοιπά έκτακτα κέρδη και ζημίες (a-EBITDA), που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 3,8% στα 66,2 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, από 63,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025. Η αύξηση των όγκων, η βελτίωση του μείγματος και το χαμηλότερο κόστος ενέργειας ήταν οι κύριοι συντελεστές της βελτίωσης, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αυξημένα λοιπά κόστη παραγωγής και ανταγωνιστικές πιέσεις στην τιμολόγηση ορισμένων γραμμών προϊόντων.

Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων ανήλθαν σε κέρδος 38,2 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, έναντι κέρδους 7,1 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας την απότομη άνοδο των τιμών LME χαλκού και αλουμινίου κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Ως αποτέλεσμα, το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 33,2% στα 94,3 εκατ. ευρώ, έναντι 70,8 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 70,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με αυτό στις 31.12.2025, φθάνοντας τα 627,2 εκατ. ευρώ, λόγω της απότομης ανόδου των τιμών LME -αυτό μετριάστηκε εν μέρει μέσω της πειθαρχημένης διαχείρισης αποθεμάτων και των εμπορικών απαιτήσεων σε όλο τον Όμιλο. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το τρίμηνο ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ, κατευθυνόμενες κυρίως στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 621,9 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, έναντι 605,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 και 669,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο 2025 – μείωση 47,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Παρά τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, το ισχυρό EBITDA κάλυψε σε μεγάλο βαθμό αυτές τις ανάγκες, καθώς και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 9,1% στα 8,8 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο 2026, από 9,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο 2025, ωφελούμενα από τα χαμηλότερα επιτόκια και τον μειωμένο δανεισμό σε σύγκριση με το τρίμηνο 2025.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 62,4 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο του 2026, έναντι 41,6 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2025,ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 59,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,1595 ευρώ ανά μετοχή), έναντι 40,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (ή 0,1074 ευρώ ανά μετοχή).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο όμιλος ElvalHalcor παρουσίασε ισχυρή επίδοση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων που αποδίδεται στη συνεχή επέκταση των όγκων, ιδιαίτερα στον κλάδο αλουμινίου και στις υψηλότερες τιμές LME των μετάλλων. Το τρίμηνο εκτυλίχθηκε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον: η έναρξη του πολέμου στον Κόλπο στα τέλη Φεβρουαρίου 2026 εισήγαγε σημαντική αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, στη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και στις παγκόσμιες εμπορικές ροές, με περιορισμένο άμεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πέραν των επιπτώσεων στις τιμές LME των μετάλλων και στα premium αλουμινίου.

Οι εμπορικοί δασμοί -ιδιαίτερα οι δασμοί Section 232 των ΗΠΑ στο αλουμίνιο και τον χαλκό- συνέχισαν να διαμορφώνουν τα πρότυπα ζήτησης και τις εμπορικές ροές, ενώ η εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) από την 1η Ιανουαρίου 2026 πρόσθεσε ορισμένα επιπλέον κόστη, χωρίς να έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα ανταγωνιστικά οφέλη για τους εγχώριους παραγωγούς. Παρά τις αντιξοότητες αυτές, ο όμιλος διατήρησε τη λειτουργική του δυναμική, υποστηριζόμενος από την πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης.

Οι τιμές LME των μετάλλων εμφάνισαν μεγάλη μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Οι τιμές χαλκού, που διαμορφούμενες κατά βάση από τις προσδοκίες της αγοράς παρά από δομικό έλλειμμα καθώς η παγκόσμια ζήτηση δεν ήταν ισχυρή, εκτοξεύθηκαν σε ιστορικό υψηλό των 11.573 ευρώ/tn στα τέλη Ιανουαρίου 2026, πριν διορθωθούν σημαντικά προς το τέλος Μαρτίου. Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 10.975 ευρώ/tn στο πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 8.875 ευρώ/tn του αντιστοίχου τριμήνου του 2025. Οι τιμές αλουμινίου κέρδισαν επίσης σημαντικό έδαφος κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ιδιαίτερα τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στον Κόλπο προκάλεσε κλείσιμο χυτηρίων στη Μέση Ανατολή και απότομη μείωση των αποθεμάτων αλουμινίου LME σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η μέση τιμή αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.734 ευρώ/tn στο τρίμηνο στο 2026 έναντι 2.497 ευρώ/tn στο τρίμηνο του 2025. Η μέση τιμή ψευδαργύρου ήταν 2.768 ευρώ/tn στο τρίμηνο 2026 έναντι 2.698 ευρώ/tn στο τρίμηνο 2025.