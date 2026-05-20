Οι δηλώσεις Τραμπ για τελικές διαπραγματεύσεις με Ιράν πάνε το WTI κάτω από τα 100 δολάρια και το Brent στα 104 δολάρια

Διεύρυναν τις πρωινές απώλειες οι τιμές πετρελαίου, λίγο μετά από τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, μετά από αναφορά μέσων ενημέρωσης, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «τελικό στάδιο» των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) πέφτουν πάνω από 6% στα 97,74 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent χάνουν επίσης σχεδόν 6% στα 104,62 δολάρια το βαρέλι.

Λίγο νωρίτερα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ -διάρκειας 2 έως 10 ετών- οδηγήθηκαν χαμηλότερα κατά περίπου 10 μονάδες βάσης.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ακύρωσε τις νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία, κατόπιν αιτήματος των αραβικών συμμάχων του Κόλπου. Δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στα «τελικά στάδια» των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με μια κοινή αναφορά.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κάνει αισιόδοξες δηλώσεις σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και το γρήγορο τέλος του πολέμου, μόνο για να κλιμακωθούν ξανά οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και εβδομάδες, καθώς η Τεχεράνη αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον αποκλείει τα ιρανικά λιμάνια. Το Ορμούζ είναι μία από τις σημαντικότερες εμπορικές διαδρομές στον κόσμο για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο.