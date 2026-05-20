Ποιος είναι ο Γιάννης Μασούτης που μπαίνει «σφήνα» στο κλαμπ των ισχυρών των σούπερ μάρκετ

Ο Γιάννης Μασούτης αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά των σούπερ μάρκετ με την εξαγορά της Κρητικός, την οποία διαπραγματευόταν από το 2025 τουλάχιστον.

Με κινήσεις μεθοδικές και σταθερό στόχο την κορυφή της κατάταξης του εγχώριου λιανεμπορίου κατάφερε να αναδείξει την οικογενειακή επιχείρηση Μασούτης σε ισχυρό παίκτη επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα σε εποχές δύσκολες για τον κλάδο σούπερ μάρκετ, όταν άλλοτε κραταιοί παίκτες όπως Carrefour-Μαρινόπουλος, Βερόπουλος, Ατλάντικ κατέρρεαν μέσα στην κρίση χρέους της περασμένης δεκαετίας.

Ο Γιάννης Μασούτης, παρακολουθούσε τις εξελίξεις στην αγορά για να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις. Αν και βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο επενδυτικού ενδιαφέροντος για εξαγορά κινήθηκε από το ρόλο του αγοραστή φτάνοντας την εταιρεία του σε ένα μέγεθος με 2 δισ. ευρώ κύκλου εργασιών μετά την εξαγορά της Κρητικός με περίπου 15.000 εργαζόμενους. Πιο χαρακτηριστική, πριν την εξαγορά της Κρητικός, ήταν η εξαγορά της Προμηθευτικής που έδωσε τη δυνατότητα στην Βορειοελλαδίτικη εταιρεία να επεκταθεί στην κεντρική Ελλάδα και νοτιότερα. Ενορχιστρωτής του deal ήταν ο Γιάννης Μασούτης.

Ο ίδιος αναγνωρίζει το ειδικό βάρος της ιστορίας της Μασούτης που άρχισε να γράφει η οικογένειά του τον περασμένο αιώνα. Η αφετηρία είναι στην Ανατολική Θράκη εν έτη 1920, όταν οι παππούδες του, γονείς του Διαμαντή Μασούτη -ιδρυτή της επιχείρησης και πατέρα του Γιάννη Μασούτη- ήρθαν πρόσφυγες στο χωριό Όσσα, κοντά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Το 1941 μετακόμισαν στο Άδενδρο, ένα χωριό της Θεσσαλονίκης, όπου και γεννήθηκε ο Διαμαντής Μασούτης, το τέταρτο παιδί της οικογένειας, που θα βάλει την υπογραφή του σε ένα από τα πιο επιτυχημένα επιχειρηματικά project στο ελληνικό λιανεμπόριο.

Μικρός ασχολήθηκε με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες ενώ αντί σπουδών αποφάσισε να αναζητήσει καλύτερη τύχη μετακομίζοντας από το χωριό στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 23 ετών. Δούλεψε ως πωλητής στην ΤΡΥΛΕΤ έως τα τέλη του 1969. Με τον μισθό του και κάποια δανεικά αγόρασε σπίτι, αυτοκίνητο και μια αποθήκη.

Έτσι άρχισε το χονδρεμπόριο ξεκινώντας να προμηθεύεται εμπορεύματα επί πιστώσει τα οποία διέθετε σε καταστήματα του λιανεμπορίου. Καθώς αυξάνεται ο τζίρος ο Διαμαντής Μασούτης αποφάσισε να δημιουργήσει αλυσίδα σούπερ μάρκετ και το 1976 δημιουργεί το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας, στην οδό Κ. Κρυστάλλη, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αντιγονιδών. Tα εγκαίνια έγιναν στις 6 Σεπτεμβρίου 1976. Από τότε δεν σταμάτησε η ανάπτυξη.

Στην εταιρεία από το 1990

Ο Γιάννης Μασούτης (γεννημένος το 1971 και σήμερα παντρεμένος με την Ολυμπία και πατέρας 3 παιδιών), γιός του, πήρε τη σκυτάλη στην ηγεσία της εταιρείας το 2011 και συνεχίζει την ανάπτυξη ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Διαμαντής Μασούτης μέχρι σήμερα.

Μπήκε στην εταιρεία λίγο νωρίτερα, αμέσως μετά τις σπουδές του.

Tην περίοδο 1990-1992 ως υποδιευθυντής του καταστήματος Μασούτης στην Οδό Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Την περίοδο 1992-1993 έγινε διευθυντής στο κατάστημα Καλλικράτειας Χαλκιδικής.

Ακολούθως, την περίοδο 1993-1995, αναβαθμίστηκε σε διευθυντή Logistics Center.

Tο 1998 και μέχρι το 2011 ήταν στη Διεύθυνση αγορών.

Μετά έγινε Διευθυντής Marketing, μέχρι το 1997.

Tην περίοδο 1998-2011 ήταν Αντιπρόεδρος και Διευθυντής αγορών της εταιρείας.

Την περίοδο 2011-2014 ήταν πρόεδρος της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ..

Από το 2015 έως το 2022 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και

από το 2022 μέχρι σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος.

Εκτός των εξαγορών στις οποίες ηγήθηκε και έχουν οδηγήσει στο πανελλαδικό δίκτυο «Μασούτης», με σχεδόν 400 σημεία πριν την εξαγορά της Κρητικός, έχει πρωταγωνιστήσει και σε μια σειρά από καινοτομίες και σημαντικά έργα τεχνολογίας που ενσωμάτωσε στις υποδομές της εταιρείας του. Έχει δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο Logistics Center, το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια, δημιούργησε το πρώτο πράσινο κατάστημα στην Ελλάδα ενώ ενδεικτική είναι και η επένδυση στο πρώτο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα φιλικό για άτομα με οπτική αναπηρία.

Οι εξαγορές σταθμοί και οι θεσμικοί ρόλοι

Ως επιχειρηματίας ο Γιάννης Μασούτης υπέγραψε το 2018 τη μεγαλύτερη εξαγορά που πραγματοποίησε η εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της μέχρι τότε, της Προμηθευτικής, που της έδωσε δυναμική ώθηση για επέκταση στην αγορά της Αττικής, καθώς μέχρι τότε ήταν ήδη market leader του κλάδου στη Βόρεια Ελλάδα.

Μετά, το 2022, ήρθε η επέκταση στη νησιωτική Ελλάδα, από την Κέρκυρα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κρήτη, με την εξαγορά του ΣΥΝ.ΚΑ.

Οι παραπάνω κινήσεις έφεραν στον Γιάννη Μασούτη σειρά νέων διακρίσεων ενώ η προσήλωσή του στο ανθρώπινο δυναμικό έχει συνεισφέρει στην οικοδόμηση ισχυρής σχέσης εμπιστοσύνης με τους εργαζόμενους, προωθώντας παράλληλα ένα πλούσιο κοινωνικό έργο, έχοντα πάρει «μαθήματα» από τον πατέρα του.

Οι επιχειρηματικές του επιτυχίες και η αναγνώριση από τον επιχειρηματικό κόσμο τον οδήγησαν επίσης στη διεκδίκηση θεσμικών ρόλων. Είναι πρόεδρος στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, είναι επικεφαλής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ενώ πρόσφατα εξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας.





