Μικρά κέρδη για τον Γενικό Δείκτη, άνοδος των ευρωπαϊκών μετοχών και ράλι για S&P 500 και Nasdaq

Πράσινα ταμπλό σε ΧΑ και διεθνείς αγορές μετά την πτώση τιμών πετρελαίου
Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (20.5.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς απορροφήθηκε η αρχική προσφορά, ακολουθώντας το ανοδικό γύρισμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, στο ελληνικό χρηματιστήριο υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Motor Oil και της Aegean Airlines. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.220,01 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,40%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.193,92 μονάδες (-0,78%) και ανώτερη τιμή στις 2.233,59 μονάδες (+1,01%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,14%. Ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε με μικρά κέρδη 0,22% στις 2.485,08 μονάδες.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+3,87%), της Motor Oil (+3,64%), της Aegean Airlines (+1,91%), της Πειραιώς (+1,74%), του ΔΑΑ (+1,62%), των ΕΛΠΕ (+1,50%) και της Τιτάν (+1,47%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,77%), της Eurobank (-1,45%), της Optima Bank (-0,96%) και της Jumbo (-0,90%).

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα, καθώς οι παγκόσμιες αγορές παρακολουθούν στενά τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 οδεύει στο κλείσιμο με άνοδο πάνω του 1%. Οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης και τεχνολογίας ηγήθηκαν των κερδών, ενώ οι μετοχές του λιανικού εμπορίου και των μέσων ενημέρωσης υστερούσαν σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη.

Ανοδικά άνοιξαν και οι δείκτες στη Wall Street, εν μέρει χάρη στη μείωση των τιμών του πετρελαίου με το Brent αυτή την ώρα να υποχωρεί 4% και κάτω από τα 108 δολάρια, καθώς οι επενδυτές προσβλέπουν στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου της Nvidia. Η έκθεση θα προσφέρει σημαντική εικόνα για τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και θα παρέχει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη ζήτηση για τσιπ. 

