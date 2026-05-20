Ράλι στα αμερικανικά ομόλογα μετά τις δηλώσεις Τραμπ για «τελικό στάδιο» των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα σημείωσαν άνοδο σήμερα (20.5.2026), χάρη στην αισιοδοξία των επενδυτών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανακουφίσει την ανοδική πορεία των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας.

Το ράλι αυτό οδήγησε τις αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου στις ΗΠΑ – διάρκειας 2 έως 10 ετών – χαμηλότερα κατά περίπου 10 μονάδες βάσης, μετά από αναφορά μέσων, σύμφωνα με τα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στα «τελικά στάδια» των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index σημείωσε πτώση 0,3%. Να σημειωθεί ότι χτες (19.5.2026) οι αποδόσεις του κρατικού 30ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκαν επτά μονάδες βάσης στο 5,19%, στο υψηλότερο επίπεδο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007.

Οι παγκόσμιες αγορές ομολόγων βρίσκονται υπό πίεση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Με το Στενό του Ορμούζ – ένα κρίσιμο σημείο στραγγαλισμού για τις παγκόσμιες ροές ενέργειας – να έχει ουσιαστικά κλείσει, οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και προκαλώντας ραγδαία άνοδο των αποδόσεων. Αυτό έχει αφήσει τους επενδυτές σε αγωνία για μια πιθανή επίλυση της σύγκρουσης.