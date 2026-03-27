«Κατηφόρα» στη Wall Street λόγω Τραμπ: Αβεβαιότητα παρά τη νέα παράταση προς το Ιράν έως τις 6 Απριλίου

Δεν έπεισαν τους επενδυτές της Wall Street τα τελευταία σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της προθεσμίας για επίθεση στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν έως τις 6 Απριλίου, μετά την αρχική ημερομηνία – στόχο που είχε οριστεί για την Παρασκευή (27.03.2026) και εξέπνευσε.

Εκτός από τα σχέδια επίθεσης στα ενεργειακά του Ιράν, η Wall Street κατέγραψε νέες απώλειες την Παρασκευή έπειτα και από τελευταία «θερμά» επεισόδια στα Στενά του Ορμούζ.

Αποτέλεσμα, ήταν το brent να «εκτοξευθεί» πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι και ο Dow Jones να υποχωρήσει 793,47 μονάδες ή 1,73%, κλείνοντας στις 45.166,64.

Ο S&P 500 έχασε 1,67% και έκλεισε τη συνεδρίαση σε χαμηλό επτά μηνών, στις 6.368,85 μονάδες.

Ο Nasdaq σημείωσε πτώση 2,15% και διαμορφώθηκε στις 20.948,36 μονάδες.

Ο S&P 50 κατέγραψε την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, υποχωρώντας 2,1% στο διάστημα αυτό. Ο Nasdaq έχασε 3,2% της αξίας του σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε 0,9% στην εβδομάδα.

Ο Dow ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες 10% από το υψηλότερο κλείσιμό του, ενώ ο S&P 500 κινήθηκε 8,7% κάτω από το ιστορικό του ρεκόρ κλεισίματος.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης brent αυξήθηκαν κατά 4,22% και διαμορφώθηκαν στα 112,57 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα αμερικανικά πετρελαϊκά συμβόλαια West Texas Intermediate (WTI) έκλεισαν με άνοδο 5,46% στα 99,64 δολάρια ανά βαρέλι.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τον Ιούλιο του 2022 και για τους δύο δείκτες.

Η παράταση του Τραμπ προς το Ιράν

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρέτεινε – ως γνωστόν – έως τις 6 Απριλίου την προθεσμία για επίθεση στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, στο παρά 1′ της λήξης του τελεσιγράφου/

«Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής κυβέρνησης, παρακαλώ θεωρήστε αυτή τη δήλωση ως επιβεβαίωση ότι παγώνω την περίοδο καταστροφής ενεργειακών εγκαταστάσεων», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social. «Οι συνομιλίες συνεχίζονται και, παρά τις εσφαλμένες δηλώσεις των λεγόμενων Fake News Media και άλλων, πηγαίνουν πολύ καλά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας!».

Η ανακοίνωση αποτελεί το τελευταίο σημάδι ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν, μίας σύγκρουσης που έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών πετρελαίου.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει για τους επενδυτές, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, φέρεται να δήλωσε αυτή την εβδομάδα στα κρατικά μέσα ότι η Τεχεράνη δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», το αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή ακόμη 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει, σύμφωνα με τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι απειλούν ότι κάθε διέλευση από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό θα αντιμετωπιστεί σκληρά. Δύο κινεζικά πλοία εμποδίστηκαν να περάσουν την Παρασκευή, ενώ ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης, το οποίο επλήγη στην περιοχή προσάραξε.