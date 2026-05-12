Το πετρέλαιο σκαρφαλώνει σε υψηλότερα επίπεδα υπό τον φόβο κλιμάκωσης της έντασης στα Στενά του Ορμούζ

Το πετρέλαιο κινείται σε ανοδική τροχιά αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη» μετά την απόρριψη της τελευταίας ειρηνευτικής πρότασης της Τεχεράνης τροφοδοτώντας ανησυχίες ότι τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνουν πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (12.5.2026), με άνοδο που κυμαίνεται στο 1% επεκτείνοντας τα κέρδη που είχαν καταγράψει από την προηγούμενη συνεδρίαση στον απόηχο των εξελίξεων που σηματοδοτούν παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Ορμούζ.

Στο ίδιο μοτίβο και το αργό τύπου WTI που κινείται πέριξ των 100 δολαρίων το βαρέλι διευρύνοντας τα κέρδη του.

Ας σημειωθεί ότι το Ιράν φέρεται να ζήτησε από τις ΗΠΑ να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους και να χαλαρώσουν τις κυρώσεις, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσουν κάποια εξουσία στην κυκλοφορία μέσω της βασικής αυτής ναυτιλιακής οδού.

Εν τω μεταξύ, αναφορές υποδηλώνουν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με την ομάδα εθνικής ασφάλειας για να εξετάσει μια πιθανή επιστροφή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, παράλληλα με ανανεωμένες συζητήσεις σχετικά με τη συνοδεία εμπορικών πλοίων μέσω του Πορθμού του Ορμούζ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τα τεκταινόμενα εκτιμώντας ότι το περιβάλλον αβεβαιότητας θα έχει μεγάλη διάρκεια. Είναι ενδεικτικό ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, προειδοποίησε ότι η αγορά χάνει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια εφοδιασμού κάθε εβδομάδα, προσθέτοντας ότι οι παρατεταμένες διαταραχές θα μπορούσαν να ωθήσουν οποιαδήποτε ομαλοποίηση της αγοράς στο επόμενο έτος.