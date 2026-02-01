Kάτω από τα 80.000 δολάρια το Bitcoin, στα χαμηλότερα επίπεδα 9 μηνών 

Το Bitcoin υποχώρησε απότομα το Σάββατο (31.1.2026), κατρακυλώντας κάτω από τα 80.000 δολάρια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, στο πλαίσιο μιας γενικευμένη πτώσης στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Η πτώση του Bitcoin σημειώθηκε εν μέσω περιορισμένης ρευστότητας και μειωμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος, εντείνοντας τις απώλειες που έχουν σβήσει πάνω από το 30% της αξίας του πιο ισχυρού κρυπτονομίσματος στον κόσμο.

Το Bitcoin, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, υποχώρησε έως και 10% στα 75.709,88 δολάρια κατά τις απογευματινές ώρες συναλλαγών χθες στη Νέα Υόρκη, ενώ άλλα tokens κατέγραψαν μεγαλύτερες απώλειες. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, έχασε έως και 17% και το Solana σε κάποιο σημείο υποχωρούσε πάνω από 17%.

Το μαζικό sell off μείωσε κατά περίπου 111 δισ. δολάρια τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko. Περίπου 1,6 δισ. δολάρια σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες θέσεις ρευστοποιήθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την Coinglass, εταιρεία παρακολούθησης της αγοράς και πολλές από αυτές τις κινήσεις σημειώθηκαν τις τελευταίες τέσσερις ώρες, με επίκεντρο κυρίως το Bitcoin και το Ethereum.