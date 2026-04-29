Κομισιόν: Πάνω από 27 δισ. ευρώ ο λογαριασμός της ΕΕ για πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε 60 ημέρες πολέμου στο Ιράν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μισό δισεκατομμύριο ευρώ ενώ εκφράζοντας την ανησυχία της για το μέλλον σημείωσε ότι οι απώλειες θα μπορούσαν να γίνουν πολύ μεγαλύτερες, καθώς ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί για χρόνια.

Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η επικεφαλής της Κομισιόν αναφέρθηκε στις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σε μόλις 60 ημέρες σύγκρουσης ο λογαριασμός για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε πάνω από 27 δισ. ευρώ, χωρίς καμία επιπλέον ενεργειακή προμήθεια».

Δήλωσε ότι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι «ισχυρότερος συντονισμός, όχι μόνο για την πλήρωση των εθνικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, αλλά και για τα αποθέματα καυσίμων και ειδικότερα καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ, όπου οι αγορές πιέζονται» και στάθηκε στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου και στη διασφάλιση ότι τα διυλιστήρια θα αυξήσουν την παραγωγή σε όλη την EE.

Χαρακτήρισε πολύ σημαντική την προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, προσθέτοντας πως δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, όταν πάνω από 350 δισ. ευρώ δαπανήθηκαν σε μη στοχευμένα μέτρα.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στη μείωση της ζήτησης ενέργειας μέσω εκσυγχρονισμού της χρήση της, λέγοντας ότι βραχυπρόθεσμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, προώθηση της ηλεκτροκίνησης και ταχύτερη ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών. Όπως υπογράμμισε, η ηλεκτρική ενέργεια εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ένα τέταρτο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας – ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο των ΗΠΑ και της Κίνας. «Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί στον εξηλεκτρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα παρουσιαστεί σχέδιο δράσης για τα ηλεκτρικά δίκτυα έως το καλοκαίρι.

Ζητά απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο πόλεμος αυτός δίνει μια σημαντική αφορμή στην Ευρώπη για να σταματήσει η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. «Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι προφανής. Πρέπει να μειώσουμε την υπερβολική εξάρτησή μας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσουμε την εγχώρια, οικονομικά προσιτή και καθαρή ενεργειακή μας παραγωγή. Από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως την πυρηνική ενέργεια, με πλήρη σεβασμό στην τεχνολογική ουδετερότητα».