Με πρόταση Θεοδωρικάκου η Δέσποινα Τσαγγάρη Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η πρόταση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, για τον διορισμό της Δέσποινας Τσαγγάρη στη θέση της προέδρου της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης και αποτελεσματικής συγκρότησης του νέου θεσμού, σημειώνοντας ότι, «σε εφαρμογή του νόμου που ψηφίσαμε για την ίδρυση της νέας ανεξάρτητης αρχής, προχωρήσαμε άμεσα, όπως προέβλεπαν οι μεταβατικές διατάξεις, στη διαδικασία επιλογής του πρώτου διοικητή».

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, «η κα Τσαγγάρη προέρχεται από την κοινωνία και την αγορά και έχει πλήρη γνώση της λειτουργίας της», υπογραμμίζοντας «ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για να ξεκινήσει τη λειτουργία αυτού του θεσμού, στην πρώτη και πιο δύσκολη φάση του».

Η κα Τσαγγάρη σημείωσε ότι, «γνωρίζοντας το πώς λειτουργεί η αγορά και πως λειτουργούν οι εταιρείες, έρχομαι ως άνθρωπος που θέλει να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον». Επεσήμανε, επίσης, πως «εάν αυτή η Αρχή δημιουργηθεί και λειτουργήσει στα πλαίσια των θεσμών που έχουν οριστεί, θα είναι πολύ αποτελεσματική».

Σύμφωνα με το βιογραφικό της, η Δέσποινα Τσαγγάρη είναι έμπειρο στέλεχος με πάνω από 30 χρόνια πορείας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μεγάλες πολυεθνικές όπως η Procter & Gamble, η PepsiCo, η Beiersdorf και η Safilo. Έχει σπουδές μηχανικού και μεταπτυχιακά στην πληροφορική και τη διοίκηση επιχειρήσεων, βαθιά γνώση της αγοράς, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της προστασίας του καταναλωτή, καθώς και σημαντική εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών, τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό.