ΑΑΔΕ: Τα τελωνεία σε ψηφιακό περιβάλλον eATA – Τι αλλάζει από 1η Ιουνίου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Σε πλήρη ψηφιακή μετάβαση περνούν από την 1η Ιουνίου οι τελωνειακές διαδικασίες που αφορούν τα δελτία ATA, με την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) να ενεργοποιεί το νέο ηλεκτρονικό σύστημα eATA, που διευκολύνει το διεθνές εμπόριο και τις εισαγωγές

Η αλλαγή αυτή από την ΑΑΔΕ στοχεύει κυρίως στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και επαγγελματιών ως προς το εμπόριο και τις εισαγωγές και στην καλύτερη παρακολούθηση των διακινήσεων προϊόντων και εξοπλισμού μεταξύ χωρών, με τα δελτία ATA που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την προσωρινή εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων χωρίς την επιβολή δασμών και φόρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της διαδικασίας γινόταν χειρόγραφα, γεγονός που προκαλούσε καθυστερήσεις και αυξημένο διοικητικό κόστος, ενώ με την εφαρμογή του eATA, οι διαδικασίες γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω ειδικών ψηφιακών εφαρμογών.

Με την εγκύκλιο (Ε.2024/2026) του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες εφαρμογές (ATA Carnet Customs, ATA Carnet Gateway και ATA Carnet App/ Desktop) του νέου ψηφιακού συστήματος που έχουν υλοποιηθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων.

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει μια σειρά από δυνατότητες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλεκτρονική διαχείριση δελτίων ATA

Ψηφιακή καταγραφή τελωνειακών κινήσεων

Άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τελωνείων

Ταχύτερη επαλήθευση εγγράφων

Μείωση φυσικών εγγράφων και εκτυπώσεων.

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά, μέσω QR codes και μοναδικών κωδικών συναλλαγής, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις τελωνειακές διαδικασίες και στη διαχείριση των Δελτίων ATA.

Με τη νέα διαδικασία επιδιώκεται ταχύτερη ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, καλύτερη παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα των κινήσεων των Δελτίων ATA, περιορισμός της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου για τις Τελωνειακές Υπηρεσίες.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η Νορβηγία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα υπόλοιπα κράτη που συμμετέχουν στη Διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης θα ενταχθούν σταδιακά στο σύστημα έως το τέλος του 2027, ενώ ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός των διαδικασιών σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2028.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 – Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ: