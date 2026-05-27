Cenergy Holdings: Πωλήσεις 511 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026

Σε 511 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Cenergy Holdings το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας 5% αύξηση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA, α-EBITDA) της Cenergy Holdings ανήλθε σε 100,4 εκατ. ευρώ, 33% υψηλότερη από το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, με περιθώρια κέρδους στο 19,7%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 74 εκατ. ευρώ, 81% υψηλότερα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώθηκε σε 3,3 δισ. ευρώ περίπου στις 31 Μαρτίου 2026, δίνοντας μια καθαρή μεσοπρόθεσμη εικόνα για τη δραστηριότητα των εταιρειών μας.

Αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις, η κατασκευή του εργοστασίου χερσαίων καλωδίων στις ΗΠΑ προχωρά κανονικά, ενώ ο τομέας σωλήνων χάλυβα εξαγόρασε μονάδας παραγωγής σωλήνων LSAW στο Hartlepool του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος επιβεβαιώνει την εκτίμηση αναπροσαρμοσμένου EBITDA για το 2026 μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, Αλέξης Αλεξίου, δήλωσε: «Το α’ τρίμηνο του 2026 σηματοδοτεί μια ισχυρή παρουσία για τον Όμιλο, επιβεβαιώνοντας τη συνεπή και πειθαρχημένη εκτέλεσή ενεργειακών έργων σε ένα περιβάλλον δομικά υψηλής ζήτησης για ενεργειακές υποδομές και επέκτασης δικτύων. Η επίδοσή μας μεταφράστηκε σε λειτουργική κερδοφορία 100 εκατ. ευρώ με ιστορικά υψηλό περιθώριο 19,7%, αντανακλώντας αφενός το ευνοϊκό μείγμα έργων και αφετέρου την συμβολή των υποθαλάσσιων έργων καλωδίων στις πωλήσεις. Η ζήτηση σε όλες τις βασικές μας αγορές παραμένει δυνατή και τροφοδοτείται από την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού, την αυξημένη έμφαση σε ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς. Αυτές οι τάσεις μεταφράζονται σε δυναμική συμμετοχή σε διαγωνισμούς και στηρίζουν ένα ανθεκτικό υπόλοιπο παραγγελιών προς εκτέλεση, που μας προσφέρει σαφή ορατότητα για τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Παράλληλα, συνεχίζουμε να ενισχύουμε το βιομηχανικό μας αποτύπωμα. Η ανάπτυξη του νέου εργοστασίου χερσαίων καλωδίων στις ΗΠΑ εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενώ η εξαγορά της μονάδας παραγωγής σωλήνων χάλυβα LSAW στο Hartlepool ενισχύει περαιτέρω τη δυναμικότητά μας και διευρύνει τη παρουσία μας σε ενεργειακές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών. Με αυξανόμενη παραγωγική δυναμικότητα, ισχυρά θεμελιώδη και σωστή εκτέλεση των ενεργειακών έργων, είμαστε σωστά τοποθετημένοι ώστε να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε διατηρήσιμη αξία».