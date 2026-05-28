Συντηρητικές εκτιμήσεις από ΔΕΔΔΗΕ για την εξέλιξη των ρευματοκλοπών ως το 2031

Τις εκτιμήσεις του παρέθεσε ο ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με τη μελλοντική εξέλιξη των ρευματοκλοπών, στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης του επιτρεπόμενου εσόδου από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΑΕΥ).

Αρχικά, να σημειώσουμε ότι η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε το επιτρεπόμενο έσοδο του διαχειριστή στο επίπεδο των 1,12 δισ. ευρώ για τη φετινή χρονιά. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς στα 1,16 δισ. το 2027 και στα 1,17 δισ. το 2028. Σε ό,τι αφορά τις απώλειες δικτύου, υπάρχει καταρχήν ένας σημαντικός διαχωρισμός: Από τη μια έχουμε τις τεχνικές απώλειες και από την άλλη τις ρευματοκλοπές (μη τεχνικές).

Από την πλευρά της, η ΡΑΑΕΥ έχει θέσει ένα στόχο να υποχωρήσουν οι συνολικές απώλειες από 10,3% το 2021 στο 5% το έτος 2031. Στα επιμέρους τμήματα, ζητείται να πέσουν οι τεχνικές απώλειες από στο 4,8% και οι ρευματοκλοπές στο 0,2%.

Οδηγοί στην όλη προσπάθεια είναι αφενός το μεγάλο έργο εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και αφετέρου οι αυστηρότεροι έλεγχοι από τα συνεργεία για τις ρευματοκλοπές.

Εντούτοις, ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει ότι οι συνολικές απώλειες θα βρεθούν τελικά στο 9,37% το 2031, δηλαδή αρκετά ψηλότερα σε σχέση με το 5% που θεωρεί επιθυμητό η Αρχή.

Έτσι, η ΡΑΑΕΥ κάνει λόγο για «εξαιρετικά συντηρητικές εκτιμήσεις» εκ μέρους του διαχειριστή, κάτι που θεωρεί ότι ισχύει τόσο στη διαμόρφωση των συνολικών απωλειών, όσο και στην επίδραση που θα έχουν οι έξυπνοι μετρητές. Στη 2η περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει ότι με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των νέων μετρητών θα μειωθούν κατά 40% οι ρευματοκλοπές.

Προκύπτει, έτσι, ένα τοπίο όπου γίνεται εμφανές πως η όλη προσπάθεια αντιμετώπισης των ρευματοκλοπών μάλλον είναι δύσκολη υπόθεση και θα συνεχίσει να ταλανίζει την εγχώρια αγορά ενέργειας. Το τίμημα πληρώνουν, ασφαλώς, οι νομοταγείς καταναλωτές, οι οποίοι επωμίζονται τη ζημία που προκαλούν οι παρανομούντες.