AdLink και Κωτσόβολος διευρύνουν τα όρια των Retail Media

Η AdLink ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Κωτσόβολο, δίνοντας σε agencies και brands τη δυνατότητα να εντάξουν τα Retail Media στο media mix τους, αξιοποιώντας ένα από τα μεγαλύτερα retail οικοσυστήματα της ελληνικής αγοράς.

Η συνεργασία AdLink – Κωτσόβολου διευρύνει τον ρόλο των Retail Media πέρα από τα brands και τις κατηγορίες που πωλούνται στο retail περιβάλλον. Brands από διαφορετικούς κλάδους μπορούν πλέον να εντάσσονται σε σχετικά αγοραστικά ταξίδια και να επικοινωνούν με τους καταναλωτές σε στιγμές αυξημένου ενδιαφέροντος και πρόθεσης αγοράς, αξιοποιώντας τα φυσικά και ψηφιακά σημεία επαφής του Κωτσόβολου και τα σχετικά αγοραστικά ταξίδια ως νέο περιβάλλον επικοινωνίας.

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Η επικοινωνία μπορεί να αναπτύσσεται σε διαφορετικά σημεία του ίδιου αγοραστικού ταξιδιού, προσεγγίζοντας τον καταναλωτή σε στιγμές αυξημένου ενδιαφέροντος και αγοραστικής πρόθεσης, μέσα σε ένα περιβάλλον με σαφές context και υψηλή συνάφεια. Από την αναζήτηση και τη σύγκριση έως την επίσκεψη στο φυσικό κατάστημα, την αγορά και την επικοινωνία που ακολουθεί, το brand μπορεί να είναι παρόν στις στιγμές που έχουν πραγματική σημασία για τον καταναλωτή και τις ανάγκες του.

Με ένα εκτεταμένο δίκτυο 11.000 ψηφιακών οθονών στα φυσικά καταστήματα, η συνεργασία συνδυάζει την κλίμακα με την ποιότητα και τη δυνατότητα στοχευμένης επικοινωνίας. Το φυσικό retail περιβάλλον συμπληρώνεται από το eCommerce και τα ψηφιακά σημεία επαφής με τον καταναλωτή, από την αναζήτηση και την πλοήγηση έως την απευθείας επικοινωνία.

Ο Θάνος Τρούπκος, Managing Director της AdLink, δήλωσε: «Τα Retail Media δεν αφορούν μόνο τα brands που βρίσκονται ήδη στο ράφι ενός retailer. Αφορούν κάθε brand που μπορεί να συνδεθεί ουσιαστικά με μια ανάγκη του καταναλωτή και το αγοραστικό ταξίδι γύρω από αυτή. Η πραγματική τους δύναμη βρίσκεται ακριβώς εκεί: στη δυνατότητα να συνδέουν ένα brand, ένα προϊόν, μια υπηρεσία με μια πραγματική ανάγκη, τη στιγμή που αυτή εκδηλώνεται. Με τη συνεργασία μας με τον Κωτσόβολο διευρύνουμε αυτή τη δυνατότητα, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο επικοινωνίας για την αγορά».

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της AdLink για τη δημιουργία ενός ενιαίου οικοσυστήματος επικοινωνίας που συνδέει Retail Media, CTV, dOOH και premium digital media με το ευρύτερο media οικοσύστημα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μετάβαση από την επιλογή μεμονωμένων μέσων στην αξιοποίηση του context, του κοινού και του αγοραστικού ταξιδιού ως βάση για τον σχεδιασμό της επικοινωνίας.