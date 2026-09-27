Η Goldman Sachs «φλερτάρει» την Palmer Square – Στόχος η εξαγορά αξίας 37 δισ. δολαρίων

Η Goldman Sachs Group Inc. αναδείχθηκε ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για την εξαγορά της Pamler Square, μιας εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων που έχει υπό τον έλεγχό της 37 δισ. δολάρια, καθώς η τράπεζα επιταχύνει τον ρυθμό νέων συμφωνιών.

Η Goldman Sachs βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξαγορά της Palmer Square Capital Management, στο τιμόνι της οποίας είναι το ζεύγος Λονγκ. Η εταιρεία, με έδρα το Κάνσας, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εκδότες εγγυημένων δανειακών υποχρεώσεων (collateralized loan obligations) και έχει επεκταθεί χάρη στην εκρηκτική ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς εταιρικών δανείων μετατρέψιμων σε ομόλογα.

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Αν και οι δύο πλευρές προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία, δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση και οι συνομιλίες ενδέχεται και να αποτύχουν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Goldman Sachs, η οποία θεωρείται εδώ και καιρό σημαντικός σύμβουλος σε εταιρικές εξαγορές, είχε ένα πιο ασταθές ιστορικό ως αγοραστής επιχειρήσεων η ίδια. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο, προσπάθησε να αλλάξει αυτό το μοτίβο με μια σειρά συμφωνιών που στοχεύουν στην ενίσχυση του διαχειριστή κεφαλαίων της ύψους 4 τρισ. δολαρίων.

«Έχουμε κενά. Ψάχνουμε πολύ προσεκτικά για σημεία όπου υπάρχουν πράγματα που μπορούν να καλύψουν τα κενά», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman, Ντέιβιντ Σόλομον.

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Τον τελευταίο χρόνο, η Goldman έχει κλείσει συμφωνίες με δύο εξειδικευμένους παρόχους διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου (ETF), έναν επενδυτή σε εμπορικά ακίνητα και έναν σε εταιρικά κεφάλαια .

Μια συμφωνία για την εξαγορά της Palmer Square θα μπορούσε να κλιμακώσει γρήγορα την παρουσία της Goldman σε αυτόν τον κλάδο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρείας είναι μια πλατφόρμα CLO που αντιπροσωπεύει περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση περίπου 27 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την S&P Global Ratings.

Οι άλλες επενδύσεις της Palmer Square περιλαμβάνουν ευκαιριακές πιστώσεις, ιδιωτικές πιστώσεις και μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο συμβουλευτική εταιρεία.

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Ο Κρις Λονγκ ίδρυσε την Palmer Square για να εκμεταλλευτεί τις αναταραχές στην πιστωτική αγορά μετά την οικονομική κρίση του 2008. Η σύζυγός του Άντζι Λονγκ εντάχθηκε στην εταιρεία γύρω στο 2013 και σήμερα είναι επικεφαλής επενδύσεων, ενώ ο Κρις είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η δυνητική εξαγορά λογίζεται ως εξαγορά ταλέντων για την Goldman Sachs, όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ο CEO της εταιρείας.