Metlen-Dolomiti Energia: Εγκαινιάστηκε το νέο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες 25MW στην Απουλία

Η Metlen και η Dolomiti Energia εγκαινίασαν στο Erchie της Απουλίας το νέο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), ισχύος 25 MW και αποθηκευτικής ικανότητας 75 MWh.

Το νέο σύστημα σηματοδοτεί ακόμα ένα σημαντικό ορόσημο για την αποθήκευση ενέργειας στη συνεργασία της Metlen με την Dolomiti Energia, μετά την υπογραφή, στις αρχές του έτους, επταετούς συμφωνίας φυσικού tolling.

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Ως μία από τις πρώτες συμφωνίες αυτού του τύπου στην ιταλική αγορά αποθήκευσης, το νέο σύστημα εισάγει ένα προηγμένο εμπορικό μοντέλο που συνδυάζει τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση της υποδομής με την παροχή κρίσιμης ευελιξίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Μακροπρόθεσμη ενεργειακή λύση

Το έργο, που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε εξολοκλήρου από τη Metlen, υποστηρίζει την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενισχύει τη σταθερότητα του ιταλικού ηλεκτρικού συστήματος.

Ως αυτόνομο σύστημα, παρέχει ευελιξία στο δίκτυο και διαθέτει σύμβαση Capacity Market με την Terna (Διαχειριστής Ενέργειας της Ιταλίας), αποτυπώνοντας στην πράξη την κοινή δέσμευση της Metlen και της Dolomiti Energia για καινοτόμες και μακροπρόθεσμες ενεργειακές λύσεις.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι το Erchie BESS είναι μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας που τέθηκαν σε λειτουργία στην Ιταλία, καθώς και το πρώτο έργο αποθήκευσης που συνδέεται με τον υποσταθμό της περιοχής.

Η Metlen στην Ιταλία

Η δραστηριότητα της Metlen στην Ιταλία εκτείνεται σε περισσότερα από 130 έργα, συνολικής ισχύος άνω των 3 GW, σε 15 από τις 20 περιφέρειες της χώρας. Ειδικά στην Απουλία, η Metlen έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία μέσω έργων φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 0,5 GW, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης:

– περίπου 0,1 GW σε λειτουργία,

– 0,2 GW υπό κατασκευή και

– 0,3 GW υπό ανάπτυξη.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων, συνεργατών και στελεχών των δύο εταιρειών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του έργου.