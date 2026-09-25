Η ExxonMobil επιβεβαιώνει ότι η γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιονίου ξεκινά αρχές του 2027

Στις αρχές του 2027 αναμένεται η πρώτη υπεράκτια γεώτρηση εξερεύνησης στα ελληνικά νερά εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, όπως επιβεβαίωσε και ο Δρ. Τζον Άρντιλ, αντιπρόεδρος της ExxonMobil.

Όπως αναφέρει ο Δρ. Τζον Άρντιλ σε ανάρτηση του, η ExxonMobil ακολουθεί σταθερά το πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα για την έρευνα και εξερεύνηση, παρά τις σημαντικές προκλήσεις των τελευταίων ετών και πλέον είναι σε θέση να συμβάλει στην αξιοποίηση των πόρων φυσικού αερίου της Ελλάδας, προς όφελος της χώρας και των πολιτών μέσα από τη γεώτρηση.

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Μέσω κοινωνικών δικτύων, ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil αναφέρθηκε στους στρατηγικούς εταίρους του ομίλου Energean και η HELLENiQ Energy.

Ανάμεσα σε άλλα, επισημαίνει πως η εταιρεία προχωρά με γρήγορους ρυθμούς ώστε η γεώτρηση να ξεκινήσει στις αρχές του 2027, ενώ στάθηκε και στη βοήθεια που είχε η ExxonMobil από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Σταύρο Παπασταύρου.

Ο Δρ. Τζον Άρντιλ, υποστηρίζει ότι η εταιρεία έχει ξεκάθαρη δέσμευση και πλάνο. «Η δέσμευσή μας παραμένει ξεκάθαρη: επενδύουμε μακροπρόθεσμα, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και αναπτύσσουμε νέες πηγές φυσικού αερίου σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα χρειαστεί αξιόπιστες εγχώριες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού» είπε.

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Σημειώνεται πως η γεώτρηση προγραμματίζεται στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο, παραχώρηση στην οποία εισήλθε η ExxonMobil τον Νοέμβριο του 2025, με ποσοστό 60%, ενώ η Energean συμμετέχει με 30% και η HELLENiQ Energy με 10%.

«Ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανέφερε ότι κάθε βήμα που ολοκληρώνεται ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας και την εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων στις προοπτικές της Ελλάδας.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να σχεδιάζει μεθοδικά, να κινείται γρήγορα και να λειτουργεί με αξιοπιστία και τήρηση όλων των διεθνών περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Οι στόχοι που θέτουμε γίνονται πράξη».