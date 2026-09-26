H&M: Επί 12 χρόνια τα μεταχειρισμένα ρούχα συνεχίζουν να «γράφουν» ζημιές

Δώδεκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η πλατφόρμα μεταχειρισμένων ρούχων Sellpy, στην οποία η H&M απέκτησε την πλειοψηφία το 2019, μεγαλώνει αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να γίνει κερδοφόρα, παρά το ότι έφτασε σε νέο ρεκόρ πωλήσεων, αφού η γρήγορη ανάπτυξη και οι επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα αύξησαν σημαντικά και τις ζημιές της εταιρείας.

Στην τελευταία οικονομική χρήση, που ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Sellpy αυξήθηκε κατά 27% και ξεπέρασε τα 2 δισ. σουηδικές κορώνες, δηλαδή περίπου 177,2 εκατ. ευρώ, από 1,6 δισ. κορώνες ή περίπου 141,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, αλλά την ίδια στιγμή η πλατφόρμα που ανήκει στην H&M είδε τις ζημιές να φτάνουν τα 165,5 εκατ. σουηδικές κορώνες, περίπου 14,7 εκατ. ευρώ, από 79 εκατ. κορώνες ή περίπου 7 εκατ. ευρώ.

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Στο σύνολο, η Sellpy αύξησε τον τζίρο της κατά περίπου 35,4 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, αλλά παράλληλα οι λειτουργικές ζημιές της αυξήθηκαν κατά περίπου 7,7 εκατ. ευρώ.

Το κόστος του second-hand

Το μοντέλο της Sellpy είναι πιο απαιτητικό από ένα απλό marketplace μεταχειρισμένων προϊόντων, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg, καθώς η εταιρεία αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της διαδικασίας, από τη συλλογή και την ταξινόμηση των ρούχων μέχρι τη φωτογράφιση, την καταχώριση, την αποθήκευση και την αποστολή στον αγοραστή.

Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των προϊόντων που περνούν από την πλατφόρμα, τόσο αυξάνονται και οι ανάγκες σε αποθήκες, αυτοματισμούς και logistics, ενώ η Sellpy έχει εγκαταστήσει νέο σύστημα picking στο κέντρο logistics στο Ρόσερμπεργκ της Σουηδίας και δημιούργησε δύο νέες θυγατρικές, στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

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Για να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις στην επέκταση των αποθηκών και στην αυτοματοποίηση, η H&M έχει βάλει ξανά χρήματα στην επιχείρηση. Τον Δεκέμβριο του 2024 η Sellpy έλαβε δάνειο 50 εκατ. σουηδικών κορωνών, περίπου 4,4 εκατ. ευρώ, από την H&M Fashion AB, ενώ προηγούμενη πίστωση 94,9 εκατ. κορωνών, περίπου 8,4 εκατ. ευρώ, μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο δάνειο.

Η εικόνα αυτή δείχνει και το βασικό πρόβλημα του μοντέλου: η αύξηση του όγκου των μεταχειρισμένων προϊόντων δεν συνεπάγεται αυτόματα και υψηλότερα περιθώρια κέρδους, αφού κάθε προϊόν χρειάζεται διαχείριση πριν φτάσει στον αγοραστή, ενώ πολλά από τα αντικείμενα που πωλούνται έχουν σχετικά χαμηλή τιμή.

Η H&M δεν κάνει πίσω

Παρά τις ζημιές, η H&M δεν έχει κάνει πίσω από το resale, όπως τονίζει το Reuters, αφού ο σουηδικός όμιλος άρχισε να επενδύει στη Sellpy το 2015 και το 2019 αύξησε τη συμμετοχή του περίπου στο 70%, περνώντας στον έλεγχο της εταιρείας.

Στη συνέντευξή του στους Los Angeles Times, ο διευθύνων σύμβουλος της H&M, Ντάνιελ Αρβέρ, ανέφερε ότι η Sellpy δεν είναι σήμερα κερδοφόρα επειδή βρίσκεται σε φάση επέκτασης, αλλά υποστήριξε ότι το επιχειρηματικό μοντέλο έχει τις προϋποθέσεις να γίνει κερδοφόρο καθώς μεγαλώνει.

Σημειώνεται πως η Wall Street Journal έχει καταγράψει την είσοδο μεγάλων ομίλων μόδας στο second-hand, καθώς εταιρείες όπως η H&M, η Zara και άλλες δοκιμάζουν δικές τους υπηρεσίες μεταπώλησης ή συνεργάζονται με εξειδικευμένες πλατφόρμες.

Για τη H&M, το resale προσφέρει έναν τρόπο να παραμείνει κοντά σε μια αγορά που αναπτύσσεται, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσει από την αρχή όλη την υποδομή. Η Sellpy έχει ήδη αυτή την υποδομή και την τεχνογνωσία, από τη συλλογή των ρούχων μέχρι την αποθήκευση και την αποστολή τους.

Μεγαλώνει η αγορά, αλλά όχι τα κέρδη

Το πρόβλημα της Sellpy, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα του Bloomberg έρχεται σε περίοδο κατά την οποία η αγορά μεταχειρισμένων ρούχων προσελκύει όλο και περισσότερες μεγάλες εταιρείες μόδας.

Η Wall Street Journal σημειώνει ότι οι εταιρείες βλέπουν στο resale μια αγορά με χαμηλότερο κόστος αποθέματος, δυνατότητα προσέλκυσης νέων πελατών και ισχυρότερο «κυκλικό» προφίλ, αλλά το οικονομικό μοντέλο έχει δυσκολίες, με την σουηδική Ehandel, που παρακολουθεί στενά την αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου, να αποδίδει την αύξηση των ζημιών στις δαπάνες για την ανάπτυξη της εταιρείας και την αναδιοργάνωση των logistics.

Η Sellpy προσπαθεί να μειώσει αυτό το κόστος μέσω της τεχνολογίας και μέσα στο 2026 πρόσθεσε λειτουργία αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη στην εφαρμογή της, ενώ ενσωμάτωσε και νέα σημεία παράδοσης και παραλαβής δεμάτων και διεύρυνε τις συνεργασίες της, μεταξύ άλλων με την Beyond Retro.

Η H&M, από την πλευρά της, συνεχίζει να βελτιώνει τη δική της κερδοφορία. Στο 9μηνο του 2026 τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν στα 13,46 δισ. σουηδικές κορώνες, περίπου 1,19 δισ. ευρώ, από 12,03 δισ. κορώνες ή περίπου 1,07 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Για τη Sellpy, όμως, η εξίσωση παραμένει διαφορετική, καθώς η εταιρεία έχει ήδη περάσει τα 177 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις, αλλά χρειάζεται να περιορίσει το κόστος της λειτουργίας της ώστε η ανάπτυξη να αρχίσει να αποτυπώνεται και στην τελική γραμμή των αποτελεσμάτων.