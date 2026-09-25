Μασούτης: Πάνω από 1,2 δισ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Άνοδος 16,7% στα καθαρά κέρδη

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μασούτης ξεπέρασε τα 1,2 δισ. ευρώ σε πωλήσεις το 2025, χρονιά κατά την οποία σημείωσε βελτίωση κερδοφορίας.

Η αλυσίδα Μασούτης λίγο πριν ολοκληρώσει τη συμφωνία με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Κρητικός (μέχρι το τέλος του 2026) ανακοίνωσε αποτελέσματα για το 2025, με το EBITDA να διατηρείται σταθερό στα 72,4 εκατ. ευρώ.

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Η τελική κερδοφορία ενισχύθηκε αισθητά, με τα κέρδη προ φόρων να αυξάνονται κατά 19,1% στα 10,8 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά 16,7% στα 7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 58,8 εκατ. ευρώ στηρίζοντας επενδύσεις περίπου 30 εκατ. ευρώ σε δίκτυο, υποδομές και τεχνολογία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι η εταιρεία πέτυχε τα παραπάνω ενώ ταυτόχρονα μείωσε τον δανεισμό της, αφού ο τραπεζικός δανεισμός υποχώρησε στα 216,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός, χωρίς τις υποχρεώσεις μίσθωσης, μειώθηκε κατά 4,6% στα 168 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,4% στα 1,202 δισ. ευρώ και το μικτό περιθώριο διευρύνθηκε στο 25,6% από 25,2% το 2024.