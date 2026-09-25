ΕΥΑΘ: Αύξηση 14,5% στον τζίρο στα 47,4 εκατ. ευρώ – Πτώση 22% στα καθαρά κέρδη

Αύξηση σε έσοδα και μικτό κέρδος, αλλά υποχώρηση στα καθαρά κέρδη κατέγραψε η ΕΥΑΘ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με την τελική κερδοφορία της εταιρείας να επηρεάζεται από μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις.

Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ αυξήθηκε κατά 14,5% και ανήλθε σε 47,4 εκατ. ευρώ, έναντι 41,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025 για την εταιρεία, λόγω της οργανικής ανάπτυξης και της αυξημένης κατανάλωσης υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

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Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 31,2%, στα 13,6 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να αυξάνεται στο 28,6% από 25% πέρυσι. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 8,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,8%, ενώ στο αποτέλεσμα περιλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις περίπου 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώνεται ότι χωρίς αυτές τις επιβαρύνσεις, το EBITDA θα ανερχόταν σε 9,3 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 11,5%, στα 4,4 εκατ. ευρώ, από 4,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 22%, στα 2,6 εκατ. ευρώ, από 3,3 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,07 ευρώ, έναντι 0,09 ευρώ πέρυσι, την ώρα που η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ταμειακή θέση, με διαθέσιμα 45,3 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό στο τέλος Ιουνίου, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 9,1 εκατ. ευρώ.

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Το επενδυτικό πρόγραμμα και η στρατηγική

Παράλληλα, η ΕΥΑΘ υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 359 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2029, με έμφαση στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, την ψηφιοποίηση και την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση των υποδομών.

Από το σύνολο των επενδύσεων, ποσό ύψους 111 εκατ. ευρώ αφορούν έργα ύδρευσης, 34,5 εκατ. ευρώ έργα αποχέτευσης, 98 εκατ. ευρώ έργα μεγάλων εγκαταστάσεων, 7,3 εκατ. ευρώ κτιριολογικά έργα, 9,65 εκατ. ευρώ πληροφοριακά συστήματα και 42,5 εκατ. ευρώ έργα ενέργειας. Παράλληλα, προβλέπονται 55 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι η εταιρεία συνέχισε στο πρώτο εξάμηνο την υλοποίηση της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη και του επενδυτικού της σχεδίου, παράλληλα με δράσεις για το αστικό πράσινο, την προστασία του Θερμαϊκού, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη στήριξη φορέων της Θεσσαλονίκης, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρώτη ενιαία έκθεση της εταιρείας και στην εθελοντική κατάρτιση της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ESRS.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άνθιμος Αμανατίδης υπογράμμισε τη βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών και σημείωσε ότι προτεραιότητα παραμένουν η ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, ο εξορθολογισμός του κόστους και η επιτάχυνση των επενδύσεων στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανθεκτικότητα των δικτύων.