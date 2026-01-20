ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου – Κω

Τον διαγωνισμό για την κατασκευή των Σταθμών Μετατροπής στην Κόρινθο και την Κω, στο πλαίσιο της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) Κορίνθου – Κω, καθώς και για τον νέο Υποσταθμό GIS 150 kV στο Μαστιχάρι της Κω, προκηρύσσει ο ΑΔΜΗΕ.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 809,1 εκατ. ευρώ, ενώ η ανάθεση από τον ΑΔΜΗΕ θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου – Κω. Η κατασκευαστική φάση προβλέπεται να διαρκέσει 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο Σταθμός Μετατροπής θα εγκατασταθεί στην περιοχή του Κόρφου Κορινθίας, κοντά στο νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κορίνθου. Στην Κω, ο σταθμός θα δημιουργηθεί στην περιοχή του Μαστιχαρίου, πλησίον του σημείου προσαιγιάλωσης των υποβρυχίων ηλεκτρικών καλωδίων.

Οι Σταθμοί Μετατροπής θα ενσωματώνουν τεχνολογία Μετατροπέα Πηγής Τάσης (Voltage Source Converter – VSC), αντίστοιχη με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, για τη μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές και το αντίστροφο, διασφαλίζοντας αξιόπιστη και αποδοτική μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο το μήκος της υποθαλάσσιας γραμμής.

Με την προκήρυξη των διαγωνισμών για τους Σταθμούς Μετατροπής και τον Υποσταθμό GIS καθώς και για το υποβρύχιο και χερσαίο καλωδιακό σύστημα, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, ο ΑΔΜΗΕ έχει πλέον δρομολογήσει την κατασκευή του συνόλου της δεύτερης νησιωτικής διασύνδεσης υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) που θα υλοποιήσει στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω αποτελεί το πρώτο σκέλος του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων, καθώς μέσω αυτής ακολούθως θα διασυνδεθούν στην υψηλή τάση η Ρόδος και η Κάρπαθος μέσω καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV (HVAC). Θα προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη μειώνοντας το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών, όπως έχει ήδη συμβεί στα νησιά που έχουν διασυνδεθεί από τον ΑΔΜΗΕ έως σήμερα.