Air Canada: Έναν μήνα νωρίτερα οι πτήσεις προς την Αθήνα – Σχέδιο διπλασιασμού των Καναδών επιβατών

Παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα που προκαλεί η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στις διεθνείς αερομεταφορές, η Air Canada επιλέγει να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά. Όπως δήλωσε ο Regional Manager Ιταλίας, Ελλάδας και Κύπρου της Air Canada, Stefano Casaregola, ο καναδικός αερομεταφορέας όχι μόνο ξεκινά τις πτήσεις προς την Αθήνα έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, αλλά σχεδιάζει και περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, με στόχο τον διπλασιασμό των Καναδών επιβατών προς την Ελλάδα.

Σήμερα περίπου 250.000 Καναδοί επισκέπτονται ετησίως τη χώρα, όμως η Air Canada εκτιμά ότι η αγορά έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 500.000 επιβάτες, εφόσον ενισχυθεί περαιτέρω η αεροπορική συνδεσιμότητα μεταξύ των δύο χωρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, για τη θερινή περίοδο του 2026 η εταιρεία επεκτείνει το εποχικό πρόγραμμα πτήσεων μεταξύ Αθήνας και Καναδά, προσφέροντας καθημερινές συνδέσεις με Μόντρεαλ και Τορόντο. Κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου, οι πτήσεις Μόντρεαλ – Αθήνα θα φτάνουν έως και τις 10 εβδομαδιαίες, ενώ οι πτήσεις Τορόντο – Αθήνα έως και τις 11, με το πρόγραμμα να φτάνει έως και τις τρεις πτήσεις ημερησίως προς την ελληνική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τον Stefano Casaregola, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις αγορές με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στη Νότια Ευρώπη, γεγονός που οδηγεί την εταιρεία να εξετάζει ήδη την περαιτέρω διεύρυνση των δρομολογίων τα επόμενα χρόνια.

Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Για την τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Stefano Casaregola σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της στον κλάδο των αερομεταφορών. «Είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις αυτή τη στιγμή, καθώς δεν γνωρίζουμε ακόμη αν οι συνέπειες θα είναι βραχυπρόθεσμες ή πιο μακροχρόνιες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Air Canada προχώρησε πρόσφατα σε προσωρινή αναστολή των πτήσεων προς το Ντουμπάι και το Τελ Αβίβ, μέχρι να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την εξέλιξη της κατάστασης.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι πάντα η ασφάλεια», επισήμανε ο ίδιος, τονίζοντας ότι η αρχή αυτή αφορά τόσο τους επιβάτες όσο και τα πληρώματα και τους πιλότους.

Σταθερή η ζήτηση για ταξίδια προς τη Μεσόγειο

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση για ταξίδια από τη Βόρεια Αμερική προς τη Νότια Ευρώπη παραμένει ισχυρή. Αν και σε ορισμένες αγορές της Βόρειας Ευρώπης καταγράφεται μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα για ταξίδια προς τις ΗΠΑ, η εικόνα για τη Μεσόγειο παραμένει θετική, καθώς σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κύπρος δεν παρατηρείται μέχρι στιγμής σημαντική κάμψη στις κρατήσεις.

Η σημασία του Καναδά για τον ελληνικό τουρισμό αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Όπως σημείωσε η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του αεροδρομίου, Ιωάννα Παπαδοπούλου, ο Καναδάς βρίσκεται πλέον στην πρώτη δεκάδα των σημαντικότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού για την Ελλάδα και λειτουργεί ως σημαντικός μεταφορικός κόμβος για ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ που επιλέγουν να ταξιδέψουν προς τη χώρα μας.

Ενδεικτικό της δυναμικής είναι ότι μόνο το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκε αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση από τον Καναδά σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025, με το Τορόντο, το Μόντρεαλ και το Βανκούβερ να αποτελούν τις τρεις βασικές πόλεις προέλευσης ταξιδιωτών προς την Ελλάδα.