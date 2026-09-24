AKTOR: Άνοδος 38% στα λειτουργικά κέρδη EBITDA – Στα 649 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Στα 649 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 38% στα 91 εκατ. ευρώ και το ανεκτέλεστο έργων να παραμένει στα 4,5 δισ. ευρώ.

Σε pro forma βάση, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 85% και έφτασαν τα 120 εκατ. ευρώ, ενώ τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 82 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11%. Το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε από το 11% στο 15%.

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Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ, ενώ σε pro forma βάση ανήλθαν στα 37 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 114%.

Ρευστότητα 1,1 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 1 δισ. ευρώ

Ο Όμιλος εμφάνισε pro forma ταμειακά διαθέσιμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια έφτασαν το 1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 157%.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 429 εκατ. ευρώ και η σχέση του προς τα προσαρμοσμένα pro forma EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,9x.

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Παρά την υλοποίηση έργων αξίας 500 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, το ανεκτέλεστο παρέμεινε στα 4,5 δισ. ευρώ. Από το σύνολο, το 67% αφορά υπογεγραμμένες συμβάσεις και το 33% συμβάσεις προς υπογραφή.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου ανερχόταν σε 2,6 δισ. ευρώ.

Επενδυτικό πλάνο 3 δισ. ευρώ έως το 2031

Μετά την άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους 950 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και ομολογιακής έκδοσης, η AKTOR προχωρά στην υλοποίηση επενδυτικού πλάνου 3 δισ. ευρώ έως το 2031.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του Ομίλου είναι η παραγωγή EBITDA άνω των 600 εκατ. ευρώ μέσα από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Στον κατασκευαστικό τομέα, τα pro forma προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 160%, στα 39 εκατ. ευρώ από 15 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση των εσόδων κατά 1%. Το περιθώριο μεικτής κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 14%.

ΣΔΙΤ, Παραχωρήσεις και περιβαλλοντικά έργα

Ο Όμιλος συμμετέχει σε 17 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης ως ανάδοχος ή μειοδότης. Το προσαρμοσμένο EBITDA του συγκεκριμένου τομέα αυξήθηκε κατά 63% στο εξάμηνο, με το περιθώριο EBITDA να φτάνει το 62%.

Παράλληλα, η AKTOR συμμετέχει σε περισσότερους από 25 σχετικούς διαγωνισμούς, ενώ έχει συμφωνήσει την απόκτηση σημαντικής συμμετοχής στο έργο Παραχώρησης του ΒΟΑΚ.

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, ο Όμιλος προχωρά στην ενσωμάτωση των ΘΑΛΗΣ, ΗΛΕΚΤΩΡ και ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ. Το συνολικό EBITDA των ΘΑΛΗΣ και ΗΛΕΚΤΩΡ ανήλθε το 2025 σε 41 εκατ. ευρώ, ενώ οι δύο εταιρείες διαθέτουν υπό κατασκευή 10 έργα μονάδων απορριμμάτων και ανεκτέλεστο περίπου 1 δισ. ευρώ.

Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 1,2 GW

Στις ΑΠΕ και την αποθήκευση, η AKTOR στοχεύει μεσοπρόθεσμα σε χαρτοφυλάκιο 520 MW, το οποίο περιλαμβάνει συστήματα αποθήκευσης ισχύος 100 MW.

Σε ορίζοντα έως το 2031, το επενδυτικό πλάνο προβλέπει την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ ισχύος 1,2 GW.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την από κοινού ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης άνω των 470 MW, καθώς και η συμμετοχή στο έργο αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ και στόχου ισχύος 1 GW.

Στο LNG, η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, έχει συμφωνήσει τον διπλασιασμό των συμβασιοποιημένων ποσοτήτων από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, στο πρώτο εξάμηνο υπογράφηκαν μακροχρόνιες δεσμευτικές συμφωνίες πώλησης LNG σε Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη συνολικού όγκου 1,5 bcm ετησίως.

Στον τομέα διαχείρισης εγκαταστάσεων, ο Όμιλος απασχολεί σχεδόν 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχει εξασφαλίσει σύμβαση ύψους 130 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση εγκαταστάσεων στον διεθνή αερολιμένα Hammad του Κατάρ.