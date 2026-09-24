Golden Age Capital: «Σήκωσε» 250 εκατ. ευρώ, πάνω από 100 επενδυτές συμμετέχουν στο πρώτο fund

Η Golden Age Capital ανακοίνωσε σήμερα (24.9.2026) το τελικό κλείσιμο του πρώτου της επενδυτικού ταμείου (fund), «Golden Age Fund I», προσελκύοντας κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 200 εκατ. ευρώ, χάρη στη συμμετοχή πλήθους θεσμικών επενδυτών.

Ειδικότερα, στο Golden Age Fund I της Golden Age Capital συμμετέχουν περισσότεροι από 100 θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές, με κύριο επενδυτή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ). Μεταξύ των επενδυτών συγκαταλέγονται κορυφαία εγχώρια και διεθνή family offices, διακεκριμένοι Έλληνες επιχειρηματίες, συστημικές τράπεζες και ασφαλιστικοί οργανισμοί.

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Η εταιρεία εστιάζει στην απόκτηση πλειοψηφικών συμμετοχών σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης σε κατακερματισμένες αγορές, εφαρμόζοντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Μέσω της στρατηγικής buy-and-build/consolidation, επιδιώκει να δημιουργήσει ηγετικούς ομίλους στην Ελλάδα που θα επεκταθούν και στο εξωτερικό.

Η στρατηγική

Σε στενή συνεργασία με τους επιχειρηματίες, η Golden Age διαμορφώνει επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση και στηρίζει έμπρακτα την υλοποίησή τους. Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στην ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για την αναβάθμιση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

«Η επιτυχής άντληση 250 εκατ. ευρώ και η υπερκάλυψη του ανώτατου ορίου του Fund επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική μας», δήλωσε ο Περικλής Μαζαράκης, Ιδρυτής και Managing Partner της Golden Age Capital.

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Το Golden Age Fund I έχει ήδη υλοποιήσει τρεις στρατηγικές επενδύσεις:

στην αλυσίδα εστίασης «Ο Πρόεδρος» στη «Moving Doors» που δραστηριοποιείται στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη διαχείριση ακινήτων και στην «Dr. Pharmacy» στον κλάδο των φαρμακείων.

Μια τέταρτη επένδυση βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Ο τελικός στόχος του Fund είναι η δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου 10–12 εταιρειών, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την παρουσία τους στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά.