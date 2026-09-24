Η οικογένεια Arnault αλλάζει τη δομή της Louis Vuitton για να εξασφαλίσει τον έλεγχο

Ο Bernard Arnault και η οικογένειά του σχεδιάζουν να απλοποιήσουν τη δομή των εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE με σκοπό να «εξασφαλίσει τη συνέχεια του ελέγχου της» επί του ομίλου ειδών πολυτελείας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, ο μεγαλύτερος όμιλος ειδών πολυτελείας στον κόσμο θα ελέγχεται από μία νέα οντότητα, την Agache SCA, μετά τη διαγραφή από το χρηματιστήριο της Christian Dior, μίας από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της LVMH.

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«Μετά την ολοκλήρωση αυτών των συναλλαγών, ο έλεγχος της LVMH θα ασκείται στο πλαίσιο μιας ενιαίας εταιρείας, εισηγμένης στο Euronext Paris για πάνω από τριάντα χρόνια», δήλωσε ο Christian Dior την Τετάρτη (23.9.2026).

Η εν λόγω οντότητα, μια περιορισμένης ευθύνης εταιρεία, θα κατείχε άμεσο μερίδιο στην LVMH ύψους 49,76% του μετοχικού κεφαλαίου και 65,55% των δικαιωμάτων ψήφου, συγκεντρώνοντας ουσιαστικά το σύνολο του μεριδίου της οικογένειας Arnault στην LVMH, το οποίο ανέρχεται σε 50,33% του μετοχικού κεφαλαίου και 66,27% των δικαιωμάτων ψήφου.

Το βήμα αυτό είναι το τελευταίο σε μια σειρά κινήσεων του 77χρονου Arnault για να ενισχύσει τον έλεγχο της οικογένειας στην εταιρεία που ίδρυσε και να την προετοιμάσει για μια ενδεχόμενη διαδοχή, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ολοένα και περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα.

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Στο πλαίσιο της διαγραφής του Christian Dior από το χρηματιστήριο, οι μειοψηφούντες μέτοχοι θα έχουν την επιλογή να πουλήσουν τις μετοχές τους μέσω δημόσιας προσφοράς ή να παραμείνουν μέτοχοι παράλληλα με την οικογένεια Arnault εντός της νέας οντότητας που θα ελέγχει τη LVMH, την Agache, η οποία δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί.

Η οικογένεια Arnault θα υποχρεούται από τους κανόνες της χρηματιστηριακής αγοράς να υποβάλει δημόσια προσφορά, η οποία θα καταβληθεί σε μετρητά, για όλες τις μετοχές της Dior που δεν κατέχει, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,44% του μετοχικού κεφαλαίου. Η αξία αυτού του μεριδίου εκτιμάται σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ.

Μια έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Christian Dior για την έγκριση αυτών των αλλαγών πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, με την υποβολή προσφοράς να έχει προγραμματιστεί για το α’ τρίμηνο του επόμενου έτους, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από την AMF, τη γαλλική ρυθμιστική αρχή της χρηματιστηριακής αγοράς. Διευκρινίζεται ότι η προσφορά δεν θα ακολουθηθεί από squeeze-out.