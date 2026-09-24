Morgan Stanley: Λίστα 100 συμφωνιών διέρρευσε μέσω email, λέει το Bloomberg

Λίστα συμφωνιών της Morgan Stanley Investment Bank με υποψηφίους για αρχικές δημόσιες προσφορές, εταιρείες από την Κίνα μέχρι τη Νότια Κορέα και την Ινδία, διέρρευσε μέσω e-mail σύμφωνα με αντίγραφο που είδε το Bloomberg News.

Η λίστα της Morgan Stanley, η οποία αφορά κυρίως συμφωνίες επενδυτικής τραπεζικής στην Ασία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, περιλάμβανε επίσης ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και συνταξιοδοτικά κεφάλαια που υποστήριζαν αυτές τις εταιρείες, καθώς και έργα που είχαν ανασταλεί.

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Ένας υπάλληλος της Morgan Stanley διέρρευσε κατά λάθος ένα εσωτερικό έγγραφο με περισσότερες από 100 συμφωνίες επενδυτικής τραπεζικής που η εταιρεία προωθεί και παρακολουθεί στην Ασία, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τις επενδύσεις της τράπεζας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η λίστα συμφωνιών στάλθηκε μέσω email αυτή την εβδομάδα σε ορισμένους πελάτες από τον Mohamed Atmani, επικεφαλής στο τμήμα επενδύσεων Ασίας-Ειρηνικού, ο οποίος, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, προσπάθησε να ανακαλέσει το μήνυμα. Ένα θολό αντίγραφο δημοσιεύτηκε επίσης από έναν λογαριασμό στο Instagram.

Ο τραπεζίτης σκόπευε να στείλει μια έκδοση του αρχείου που απευθυνόταν στον πελάτη, η οποία περιείχε σε μεγάλο βαθμό γενικές ενημερώσεις για τον τομέα των ιδιωτικών κεφαλαίων και πρόσφατες συναλλαγές, αλλά κατά λάθος έστειλε την εσωτερική έκδοση που περιείχε ευαίσθητες πληροφορίες.

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Σε δήλωσή της στο Bloomberg News, η Morgan Stanley δήλωσε ότι λαμβάνει εξαιρετικά σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα των πελατών.

«Λάβαμε άμεσα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ακούσια κοινοποίηση πληροφοριών και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα αρμόδια μέρη», δήλωσε η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Η Morgan Stanley έσπευσε να πραγματοποιήσει ορισμένες συναντήσεις με εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων για να ζητήσει συγγνώμη και να διαβεβαιώσει τα στελέχη ότι η τράπεζα θα εργαστεί για τον μετριασμό των επιπτώσεων, όπως δήλωσαν στο Bloomberg, άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Καμπανάκι» το περιστατικό

Έχει ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, η Ρυθμιστική Αρχή Κεφαλαιαγοράς της Κίνας (CSRC), το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Ινδίας που αξιολογούν το περιστατικό, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

«Το περιστατικό κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για όλες τις εταιρείες, οι οποίες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην εμπιστευτικότητα και να παραμείνουν σε εγρήγορση όσον αφορά τη χρήση συστημάτων πληροφορικής και, ολοένα και περισσότερο, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από τους εργαζόμενους», δήλωσε ο Joseph Zeng, ιδρυτής της Arcadia Fund Management στο Χονγκ Κονγκ. «Θα πρέπει να διαθέτουν κάποιο λογισμικό ασφαλείας για να εντοπίζουν εάν τα εξερχόμενα email περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες και να λαμβάνουν τα αντίστοιχα μέτρα».