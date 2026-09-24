Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΟΞΑΛ έως το τέλος του 2026

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την απορρόφηση της 100% θυγατρικής – Η ΑΝΟΞΑΛ δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και ανακύκλωση σκραπ αλουμινίου
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
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Τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΟΞΑΛ, της κατά 100% θυγατρικής της, δρομολογεί η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, με τον εταιρικό μετασχηματισμό να εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών αποφάσισαν στις 21 Σεπτεμβρίου την έναρξη των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου καταρτίστηκε το σχετικό σχέδιο, το οποίο καταχωρίστηκε την ίδια ημέρα στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Η διαδικασία αφορά την απορρόφηση της μη εισηγμένης ΑΝΟΞΑΛ από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Η δραστηριότητα της ΑΝΟΞΑΛ

Η ΑΝΟΞΑΛ ιδρύθηκε το 1971 και δραστηριοποιείται στην κατεργασία και ανακύκλωση σκραπ αλουμινίου, με στόχο την παραγωγή πλακών αλουμινίου για έλαση και μπιγετών αλουμινίου για εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Το βιομηχανικό της συγκρότημα περιλαμβάνει μονάδα διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης σκραπ, μονάδα χύτευσης, φούρνο απολακοποίησης, καθώς και φούρνους τήξης, αναμονής και ομογενοποίησης.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει τις απαιτούμενες εκτάσεις, πιστοποιήσεις και αδειοδοτήσεις για την εγκατάσταση πρόσθετης μονάδας ανακύκλωσης αλουμινίου, η οποία μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην ανακύκλωση και την αξιοποίηση δευτερογενούς αλουμινίου.

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Επιχειρήσεις
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