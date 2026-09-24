DIMAND: Αύξηση κερδών στα 22,7 εκατ. ευρώ, άνοδος NAV στα 240,1 εκατ. ευρώ

Σε 17,1 εκατ. ευρώ και 22,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα διαμορφώθηκαν τα λειτουργικά κέρδη και τα κέρδη προ φόρων που αναλογούν στους μετόχους του ομίλου DIMAND, κατά το α’ εξάμηνο 2026.

Η DIMAND ανακοίνωσε αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) του ομίλου, η οποία στις 30.6.2026 ανήλθε σε 240,1 εκατ. ευρώ, καθώς και ενίσχυση κερδών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λειτουργική επίδοση



Ο Όμιλος κατέγραψε κατά το α’ εξάμηνο του 2026 ισχυρή λειτουργική επίδοση, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται σε 17,1 εκατ. ευρώ, έναντι 14,4 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 19,3%) το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε 22,7 εκατ. ευρώ έναντι 14,8 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 53,6%) κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κατά την ίδια περίοδο η Καθαρή Αξία Ενεργητικού του Ομίλου (NAV) αυξήθηκε στα 240,1 εκατ. ευρώ.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2026, ο όμιλος συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος. Τα σημαντικότερα γεγονότα του α’ εξαμήνου 2026 ήταν τα ακόλουθα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Κάντζα Εμπορική , η οποία κατέχει έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 315 χιλ. τ.μ. στην περιοχή του Κτήματος Καμπά, στους Δήμους Παλλήνης και Παιανίας, καθώς και η αγορά δύο οικοπέδων, συνολικής επιφάνειας περίπου 5,7 χιλ. τ.μ., στη θέση Τρίγωνο Καμπά του Δήμου Παλλήνης.

, η οποία κατέχει έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 315 χιλ. τ.μ. στην περιοχή του Κτήματος Καμπά, στους Δήμους Παλλήνης και Παιανίας, καθώς και η αγορά δύο οικοπέδων, συνολικής επιφάνειας περίπου 5,7 χιλ. τ.μ., στη θέση Τρίγωνο Καμπά του Δήμου Παλλήνης. Η έναρξη της επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ της DIMAND και της ΔΕΗ για την από κοινού ανάπτυξη του νέου, πρότυπου βιοκλιματικού συγκροτήματος γραφείων στο πρώην στρατόπεδο Πλέσσα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, με τη σύσταση της κοινής εταιρείας Powerhub Properties A.E., στην οποία τα δύο μέρη συμμετέχουν ισόποσα (50%-50%).

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων

Την 30.06.2026 το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο όμιλος, μέσω της εταιρείας, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών της (Assets under Management – AuM) περιλάμβανε 16 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καθώς και μικτών χρήσεων. Την 30.6.2026, η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) των έργων κατά την ολοκλήρωσή τους ανερχόταν σε 2.193,3 εκατ. ευρώ.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του ομίλου ανήλθε την 30.06.2026 σε 241,3 εκατ. ευρώ έναντι 174,6 εκατ. ευρώ την 31.12.2025 και η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανήλθε την 30.06.2026 σε 111,4 εκατ. ευρώ.

Ρευστότητα και μόχλευση

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 30.06.2026 ανέρχονταν σε 58,1 εκατ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώθηκαν σε 61,4 εκατ. ευρώ και 53,4 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30.06.2026 ανήλθε σε 80,4 εκατ. ευρώ, με το δείκτη Net LTV του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 32%. Η αύξηση, σε συμφωνία με τον σχεδιασμό του Ομίλου, αντανακλά την εντατικοποίηση της επενδυτικής του δραστηριότητας, ενώ ο δείκτης παραμένει σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα μόχλευσης.