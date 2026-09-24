Κορρές: Ο Γιώργος Κορρές επιστρέφει στον κοινό έλεγχο με τη Halcyon

Στον κοινό έλεγχο της ομώνυμης εταιρείας, Κορρές, την οποία ίδρυσε ο ίδιος, επιστρέφει ο Γιώργος Κορρές, μέσω συμφωνίας της Herbarium Holding με το επενδυτικό κεφάλαιο Halcyon Equity Partners.

Η συναλλαγή γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 15 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η Herbarium Holding και η Halcyon Equity Partners πρόκειται να αποκτήσουν από κοινού τον έλεγχο της «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία – Φυσικά Προϊόντα».

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Η Herbarium είναι το επενδυτικό όχημα της πλευράς Κορρέ, ενώ επικεφαλής της Halcyon είναι η Ελένη Μπαθιανάκη. Στην επενδυτική ομάδα της Halcyon συμμετέχουν επίσης ο Ιωάννης Μπαθιανάκης και ο Λυκούργος Γαλανόπουλος.

Η συμφωνία έρχεται σχεδόν εννέα χρόνια μετά την είσοδο στη μετοχική σύνθεση της Κορρές επενδυτικών σχημάτων συνδεδεμένων με τη Morgan Stanley και την κινεζική Profex, μέσω της Nissos. Η πλευρά Κορρέ είχε διατηρήσει τότε μετοχική συμμετοχή, ενώ ο ιδρυτής είχε παραμείνει στη διοίκηση της εταιρείας.

Στη γνωστοποίηση δεν αναφέρονται το τίμημα της συναλλαγής ή τα ποσοστά που θα κατέχει κάθε πλευρά.