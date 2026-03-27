Alpha Finance – AXIA Research: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες παρά τις αβεβαιότητες

Αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών και της Τράπεζας Κύπρου, παρά το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον εμφανίζονται οι αναλυτές της Alpha Finance / AXIA Research με σχετική μελέτη τους.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ελληνικές τράπεζες έχουν θέσει φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους στόχους όσον αφορά την κερδοφορία τους καθώς και αυξημένες διανομές κερδών.

Οι βασικοί πυλώνες αυτής της ισχυρής προοπτικής είναι η διατήρηση της ανάπτυξης βασικών εσόδων, ο έλεγχος του κόστους και η ευνοϊκή εικόνα στην ποιότητα ενεργητικού, ενώ τα εποπτικά κεφάλαια αναμένεται να παραμείνει υψηλά επιτρέποντας ακόμη υψηλότερες διανομές ή/και επιπλέον εξαγορές.

Οι αναλυτές προχώρησαν σε αξιολόγηση ενός διαφορετικού και πιο δυσμενούς μακροοικονομικού σεναρίου, ενσωματώνοντας υψηλότερα επιτόκια, μειωμένη όγκους δανείων καθώς και ηπιότερη ανάπτυξη προμηθειών, καθώς και αυξημένων εξόδων και προβλέψεων.

Ακόμη και σε αυτό το πιο δύσκολο σενάριο, οι τράπεζες εμφανίζονται ανθεκτικές, με την απόδοση επι των ιδιων κεφαλαίων να παραμένει κοντά στο 15%, ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και περιορισμένη μείωση στις εύλογες αξίες (~11%), σε σχέση με το βασικό σενάριο.

Το τμήμα ανάλυσης των χρηματιστηριακών αναβάθμισε τις εκτιμήσεις του για την κερδοφορία των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά περίπου 3% κατά μέσο όρο για την τριετία 2026-28, ενσωματώνοντας τις τελευταίες τάσεις, τα επιχειρηματικά σχέδια καθώς και τις πρόσφατες εξαγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές στόχοι αυξήθηκαν κατά 5-8%, με τις τραπεζικές μετοχές να εμφανίζονται πλέον ιδιαιτέρως ελκυστικές μετά την πρόσφατη πτώση (-14% από την έναρξη του πολέμου), με αποτιμήσεις 1,16x P/TBV και 8,1x P/E να θεωρούνται ευκαιρία εισόδου, παρότι οι αναλυτές συστήνουν σταδιακές τοποθετήσεις δεδομένης της μεταβλητότητας των αγορών.

Στο μέτωπο των συστάσεων, οι αναλυτές αναβαθμίζουν την Εθνική Τράπεζα σε Buy (Τιμή Στόχος 14.5 ευρώ), ενώ επαναλαμβάνουν θετική άποψη για Bank of Cyprus (Τιμή Στόχος 10.90 ευρώ), Eurobank (Τιμή Στόχος 4.50 ευρώ) και Πειραιώς (Τιμή Στόχος 8.50 ευρώ). Ξεχωρίζουν δε την Τράπεζα Κύπρου ως κορυφαία επιλογή, χάρη στο πλάνο ενίσχυσης των διανομών της και την ισχυρή κερδοφορία, ενώ στον ελληνικό χώρο προτιμούν την Eurobank χάρη στη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.