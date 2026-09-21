Alter Ego Media: Αύξηση 25,2% του κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο, εκτίναξη καθαρών κερδών 378,3% στα 6 εκατ. ευρώ

Η Alter Ego Media, ο μεγάλος όμιλος Media και Entertainment της χώρας, παρουσίασε ισχυρή αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο του 2026, εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από τη Δημόσια Προσφορά σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο, καθώς και ξεκίνησε η σταδιακή ωρίμανση των σχετικών επενδύσεων.

Η καθαρή κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 378,3%, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alter Ego Media κατά το α’ εξάμηνο 2026, ανήλθε σε 74 εκατ. ευρώ έναντι 59,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 25,2%. Η ισχυρή αυτή επίδοση προήλθε από αύξηση του κύκλου εργασιών, τόσο του τομέα των εκδόσεων (publishing) κατά 38,8%, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 26,5 εκατ. ευρώ έναντι 19,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, όσο και του τομέα ευρυεκπομπής και δημιουργίας περιεχομένου (broadcasting & content creation) κατά 3,1%, ο οποίος ανήλθε σε 41,2 εκατ. ευρώ έναντι 40 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Καθοριστική ήταν παράλληλα και η συμβολή του νεοσυσταθέντος λειτουργικού τομέα ζωντανής ψυχαγωγίας (live entertainment), ο οποίος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας άμεσα τη διαφοροποίηση των εσόδων του Ομίλου.

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Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 47,4% και διαμορφώθηκαν σε 25,1 εκατ. ευρώ έναντι 17,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 114,6% και ανήλθαν σε 8,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 378,3% και ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025.

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Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στις 30.06.2026 σε 148,7 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (μείον δανεισμός εξαιρουμένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις) διαμορφώθηκαν σε 15,8 εκατ. ευρώ.

Διευθύνων Ο Σύμβουλος της Alter Ego Media, κ. Γιάννης Βρέντζος, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνει τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της Alter Ego Media. Με την ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την εισαγωγή μας στο Euronext Athens, υλοποιήσαμε το επενδυτικό μας πλάνο, διευρύνοντας σημαντικά το αποτύπωμα του Ομίλου και θέτοντας τις βάσεις για τη μετεξέλιξή του σε έναν σύγχρονο και διαφοροποιημένο Όμιλο Μέσων και Ψυχαγωγίας.

Αξιοποιώντας το περιεχόμενο, τα ισχυρά brands, την άμεση σχέση μας με το κοινό, τα δεδομένα και την τεχνολογία, αναπτύσσουμε πλέον τέσσερις ισχυρούς πυλώνες: Publishing, Broadcasting, Content Creation και Live Entertainment, δημιουργώντας συνέργειες και διευρύνοντας τις πηγές εσόδων.

Με ισχυρή χρηματοοικονομική βάση και επενδυτική πειθαρχία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην οργανική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση των πρόσφατων επενδύσεών μας, εξετάζοντας παράλληλα νέες επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης και τη μακροπρόθεσμη αξία του Ομίλου».