Η Mubadala σε διαπραγματεύσεις για επένδυση στην Ansaldo, σύμφωνα με την Corriere della Sera

Η Mubadala Investment του Άμπου Ντάμπι συγκαταλέγεται μεταξύ των επενδυτών από τις χώρες του Κόλπου που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην ιταλική εταιρεία μηχανολογικών εφαρμογών Ansaldo Energia, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι, γνωστό στην Ελλάδα από το πλαίσιο συνεργασίας συν-επενδύσεων που τρέχει με την ΕΑΤΕ, προηγείται επί του παρόντος μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτών στις συνομιλίες με την CDP Equity, η οποία κατέχει το 99,6% της Ansaldo, ανέφερε η εφημερίδα.

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Η CDP Equity θα διατηρήσει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας, αν και η δομή μιας πιθανής συναλλαγής δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Η CDP Equity αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του ιταλικού κρατικού χρηματοπιστωτικού οργανισμού Cassa Depositi e Prestiti SpA.

Ποια είναι η Ansaldo

Η Ansaldo Energia, με έδρα τη Γένοβα της Ιταλίας, ιδρύθηκε το 1853 και κατασκευάζει στροβίλους που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο. Οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενισχύσει τη ζήτηση για τα προϊόντα της.

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Ο όγκος των παραγγελιών ανήλθε στα 2,3 δισ. ευρώ πέρυσι και αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα.

Η Ansaldo λειτουργεί εγκατάσταση στο Άμπου Ντάμπι εδώ και περίπου 30 χρόνια, απασχολώντας 250 εργαζομένους που επισκευάζουν πτερύγια στροβίλων για πελάτες σε ολόκληρη την περιοχή. Παράλληλα, ίδρυσε πρόσφατα μια εταιρεία πυρηνικής έρευνας με άλλους Ιταλούς εταίρους.