Η ΙΟΝ «πάει» Μεξικό – H πώληση της Νίκας και οι κινήσεις πίσω από τα νέα σχέδια της Bespoke του Σπύρου Θεοδωρόπουλου 

Η ΙΟΝ υπέγραψε συμφωνία για τη σύσταση κοινοπραξίας στο Μεξικό ενώ μετά την πώληση της Νίκας, πέρυσι τον Δεκέμβριο, ο όμιλος Bespoke του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, έχει δρομολογήσει σχέδια επέκτασης στο εξωτερικό ταυτόχρονα με την ενίσχυση της θέσης του στον κλάδο τροφίμων εντός και εκτός των τείχων.

Με την ΙΟΝ, μια από τις θυγατρικές του, σχεδιάζει επέκταση στο Μεξικό, μέσω κοινοπραξίας στην οποία η ελληνική εταιρεία θα συμμετέχει με ποσοστό 35% με σκοπό την εμπορία και διανομή προϊόντων γκοφρέτας, με στόχευση τόσο την εγχώρια αγορά του Μεξικού, όσο και τις αγορές της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής.

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Στο πλαίσιο της συνεργασίας, προβλέπεται και η παροχή τεχνογνωσίας παραγωγής προς την παραγωγική εταιρεία στο Μεξικό. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της κοινοπραξίας εξαρτάται από την ολοκλήρωση των τοπικών παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Εντωμεταξύ, φέτος συνεχίστηκαν οι επενδύσεις στην θυγατρική Bespoke USA LLC με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων του ελληνικού ομίλου στις αγορές της Αμερικής.

Οι συμφωνίες πίσω από τη νέα στρατηγική

Ο όμιλος ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στον κλάδο των τροφίμων και διευρύνει την παρουσία του στο κανάλι της μαζικής εστίασης (HO.RE.CA.). Είναι ενδεικτικό ότι φέτος τον Φεβρουάριο, η Αμβροσία, θυγατρική της Bespoke, ολοκλήρωσε την απόκτηση ποσοστού 70% του της 3P SALADS, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση σαλατών, αλοιφών, ντιπ και συναφών προϊόντων, κατά κύριο λόγο στον κλάδο της μαζικής εστίασης (HO.RE.CA.).

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Είχαν προηγηθεί το 2025 σειρά στρατηγικών κινήσεων, από την απόκτηση μέσω της ΙΟΝ της Interion EAD που ενίσχυσε τη θέση του ομίλου στην κατηγορία προϊόντων σοκολάτας μέσω της ένταξης της πραλίνας NuCrema και άλλων προϊόντων μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης της ΝΙΚΑΣ.

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων και δημιουργία νέων υποδομών.

Μόνο η ΙΟΝ υλοποιεί επενδύσεις άνω των 140 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη νέας παραγωγικής μονάδας στη Στυλίδα, καθώς και επέκταση της παραγωγικής μονάδας στην Άρτα.

Επίσης, η θυγατρική της ΙΟΝ, Λάβδας, προχωρά στην υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος που περιλαμβάνει την κατασκευή νέου εργοστασίου στην περιοχή της Γαστούνης, την εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών της.

Η ολοκλήρωση των επενδύσεων στις περιοχές Στυλίδας, Άρτας και Γαστούνης εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα και την αποδοτικότητα του ομίλου ενισχύοντας την κερδοφορία του τα επόμενα χρόνια.

Το όραμα της Bespoke SGA Holdings είναι η ανάδειξή της σε ηγετική δύναμη μεταξύ των κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου. Τον Όμιλο Bespoke απαρτίζουν η μητρική καθώς και οι θυγατρικές: ΙΟΝ, Αμβροσία, Ελληνικοί Χυμοί, Bespoke SGA Services και Bespoke USA.

Τα οικονομικά μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις 2025 ανέρχεται σε 272,866 εκατ. ευρώ από περίπου 198 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ από 49 εκατ. ευρώ το 2024 και τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων και αποσβέσεων) ανήλθαν σε 27,125 εκατ. ευρώ έναντι 12,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων για τον όμιλο ανήλθαν σε 12,2 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι ζημιών 6,58 εκατ. ευρώ το 2024 και τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 9,141 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 3,744 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι ζημιών 9,23 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Επισημαίνεται ότι τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του ομίλου δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα με την προηγούμενη χρήση, λόγω μεταβολών στη σύνθεση του ομίλου. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της χρήσης 2025 περιλαμβάνουν τη θυγατρική Λάβδας για το σύνολο της χρήσης, καθώς και τη θυγατρική Interion EAD για την περίοδο από 1.3.2025 έως 31.12.2025. Αντίστοιχα, τα στοιχεία της χρήσης 2024 περιλαμβάνουν τη θυγατρική Λάβδας, καθώς και τη θυγατρική Olympic Hermes μόνο για την περίοδο από 12.12.2024 έως 31.12.2024.