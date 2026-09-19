Eλαϊς-Unilever: Η έξοδος από τα τρόφιμα και το επόμενο στοίχημα – Τι σημαίνει για την Ελλάδα το deal με McCormick

Σε ριζικό μετασχηματισμό περνά το πρώτο εξάμηνο του 2027 η Ελαΐς-Unilever, εταιρεία που συνδέθηκε με προϊόντα στο καθημερινό καλάθι του ελληνικού νοικοκυριού, η οποία αποχωρεί από τα τρόφιμα και πλέον εστιάζει τις δραστηριότητές της σε προϊόντα οικιακής και προσωπικής φροντίδας.

Γνωστά προϊόντα της κατηγορίας τροφίμων της Unilever όπως Knorr και Hellmann’s θα περάσουν στη νέα παγκόσμια εταιρεία που δημιουργούν Unilever και McCormick, μαζί με το Unilever Food Solutions που απευθύνεται στην εστίαση.

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Τις παραπάνω εξελίξεις δρομολογεί στην Ελλάδα, όπου η Unilever έχει παρουσία από το 1962, όταν απέκτησε το 20% της Ελαΐς -πριν αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο- δρομολογεί το deal μεταξύ της McCormick & Co. και του κλάδου τροφίμων της Unilever, για την οποία στο μεταξύ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής ανταγωνισμού για το κατά πόσο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (Competition and Markets Authority), η οποία ξεκίνησε την έρευνα την Τετάρτη (16.9.2026), όρισε την 11η Νοεμβρίου ως προθεσμία για την έκδοση της απόφασής της.

Το μεγαλύτερο deal στα τρόφιμα από το 2015

Η συμφωνία ύψους 65 δισ. δολαρίων μεταξύ της Unilever και της McCormick αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία στον κλάδο των τροφίμων μετά τη συγχώνευση της Kraft με τη Heinz το 2015.

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Ο τομέας των τροφίμων αποτελεί σημαντικό τμήμα της Unilever, η οποία απασχολεί συνολικά 96.000 εργαζομένους και συνεισέφερε σχεδόν 13 δισ. ευρώ στα συνολικά έσοδα της εταιρείας ύψους 50 δισ. ευρώ το 2025, με αιχμή του δόρατος τα εμπορικά σήματα Knorr και Hellmann’s.

Η McCormick είχε ανακοινώσει από τον Μάρτιο συμφωνία για την εξαγορά του μεγαλύτερου μέρους της δραστηριότητας τροφίμων της Unilever, συμπεριλαμβανομένων της μαγιονέζας Hellmann’s και των σαλτσών Knorr. Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2027, πρόκειται να διευρύνει σημαντικά τη διεθνή παρουσία της McCormick και να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο κολοσσό στον τομέα των καρυκευμάτων και των συστατικών τροφίμων.

Εκτός από τη δραστηριότητά της στα μπαχαρικά και τα αρωματικά συστατικά, η McCormick έχει στο χαρτοφυλάκιό της τη μαγιονέζα που φέρει το όνομά της, τις καυτερές σάλτσες Cholula και Frank’s, τη μουστάρδα French’s και τις σάλτσες μπάρμπεκιου Cattleman’s.

Ο μετασχηματισμός στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι παραπάνω εξελίξεις αποτυπώνονται στην σύσταση δύο νέων εταιρειων, Sandman Greece One Μονοπρόσωπη και Sandman Greece Two, με μοναδικό μέτοχο την ολλανδική Lipoma BV, η οποία συνδέεται με τη Unilever. Η μετάβαση της δραστηριότητας στο νέο σχήμα θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027, σύμφωνα με το σχέδιο της πολυεθνικής που προβλέπει διατήρηση της παρουσίας της στην Ελλάδα μέσω θυγατρικής αντί της διάθεσης των προϊόντων της μέσω αντιπροσώπου.

Στο νέο σχήμα θα περάσουν τα προϊόντα Hellmann’s και Knorr, καθώς και η δραστηριότητα του Unilever Food Solutions, που αφορά την εστίαση.

Οι δύο εταιρείες που συστάθηκαν στην Ελλάδα και εστιάζουν στην εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα συμπεριλαμβανομένων των logistics, εξυπηρετούν ένα μεταβατικό σχήμα μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Πάντως το εργοστάσιο στο Ρέντη όπου παράγονται προϊόντα όπως Hellmann’s ketchup, Klinex, Skip και OMO αναμένεται προς το παρόν να συνεχίσει την δραστηριότητά του.

Η απόσχιση του κλάδου τροφίμων

Ας σημειωθεί ότι η έξοδος προϊόντων όπως Knorr και Hellmann’s από το χαρτοφυλάκιο της Ελαΐς-Unilever είναι η συνέχεια μιας σειράς εξελίξεων στον τομέα τροφίμων.