Επιχειρήσεις

Προς νέο ρεκόρ η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια – Πάνω από 60 εκατ. επιβάτες στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου

Τα 60 εκατομμύρια έχουν ξεπεράσει οι επιβάτες στα 39 αεροδρόμια για το 8μηνο του 2026, την ίδια στιγμή που η συνολική κίνηση το 2025 ανήλθε σε 83.333.771 επιβάτες
business man with luggage waiting in the airport
Φωτογραφία iStock
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Ξεπέρασαν τους 60 εκατομμύρια οι επιβάτες στα αεροδρόμια της χώρας το πρώτο οκτάμηνο (Ιανουαρίου – Αυγούστου) του 2026, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ αφίξεων.

Με ρεκόρ επιβατικής κίνησης έκλεισε το 8μηνο του 2026 για τα ελληνικά αεροδρόμια ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες για την κινητικότητα των επιβατών, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα σταθερή δύναμη στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη ως σύγχρονος, ανταγωνιστικός και ασφαλής προορισμός.

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις, η συνολική επιβατική κίνηση του 2026 καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ σε σχέση με το 2025. Πέρσι, στα 39 αεροδρόμια της χώρας διακινήθηκαν 83.333.771 επιβάτες, ενώ μόνο για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2026 , οι διακινούμενοι επιβάτες έχουν ξεπεράσει τους 60 εκατομμύρια.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση του ΔΑΑ ανήλθε σε 23,71 εκατομμύρια επιβάτες, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 4,4%. Ο αριθμός των πτήσεων στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του ίδιου οκταμήνου ανήλθε σε 198.571, καταγράφοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2025.

Για το σύνολο του έτους, οι προβλέψεις είναι πως η επιβατική κίνηση θα κινηθεί σε υψηλότερο επίπεδο από το 2025, πάνω από 35 εκατομμύρια. (έναντι 34 εκατομμυρίων).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο μήνας Αύγουστος στο αεροδρόμιο της Αθήνας, κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 4 εκατομμυρίων επιβατών σε μηνιαία βάση.

Fraport Greece

Όσον αφορά τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, σε αυτά διακινήθηκαν 27.708.051 επιβάτες το 2026 έναντι 26.308.313 επιβατών το 2025, σημειώντας αύξηση 5,3%.

Ισχυρή δυναμική καταγράφεται και σε αυτή την περίπτωση, με τη διοίκηση να τοποθετεί την συνολική επιβατική κίνηση για το 2026 κοντά στα 39 εκατατομμύρια επιβάτες έναντι περίπου 37 εκατομμυρίων που έκλεισε το 2025. 

Σύμφωνα με την Fraport Greece, τον Αύγουστο του 2026, στα 14 αεροδρόμιά της διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια επιβάτες έναντι 6,79 εκατομμυρίων τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,1%.

ΥΠΑ – 24 αεροδρόμια

Με αύξηση πάνω από 3,5% αναμένεται να κλείσει το 8μηνο του 2026 για τα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, ‘Αραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) σε σχέση με το 2025.

Αξίζει να σημειωθεί η ισχυρή δυναμική που καταγράφει το αεροδρόμιο Ηρακλείου, με συνεχόμενα ρεκόρ επιβατικής κίνησης. Ειδικότερα, ο Αύγουστος το 2026 στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» ξεκίνησε με ρεκόρ καθώς την 1η Αυγούστου 2026 διακινήθηκαν 68.818 επιβάτες, ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε μια ημέρα. Μέχρι και τις 23 Αυγούστου, η συνολική επιβατική κίνηση είχε φτάσει τα 6,81 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 4,6%, ενώ οι αφίξεις εξωτερικού ανήλθαν σε 2,88 εκατομμύρια, με άνοδο 5,1%.

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