Η Pepco μεγαλώνει στην Ελλάδα και αναζητά νέους δρόμους εφοδιασμού στην Αφρική

Με 52 καταστήματα στην Ελλάδα και ένα ευρύτερο σχέδιο επιθετικής ανάπτυξης στη Δυτική Ευρώπη, η πολωνική Pepco ενισχύει το αποτύπωμά της στην ευρωπαϊκή αγορά, την ώρα που εξετάζει νέες λύσεις για την εφοδιαστική της αλυσίδα, μεταξύ άλλων και στην Αφρική.

Η Ελλάδα αποτελεί ήδη μία από τις αγορές στις οποίες ο όμιλος έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος, καθώς διαθέτει 60 καταστήματα στην Ελλάδα.

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Η Ελλάδα ήταν η αγορά της Δυτικής Ευρώπης με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε νέες προσθήκες καταστημάτων, καθώς συνολικά στην περιοχή άνοιξαν 34 νέα σημεία, εκ των οποίων 15 στην Ελλάδα και 9 στην Ιταλία.

Η παρουσία της Pepco στην Ελλάδα εντάσσεται σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο επέκτασης. Ο όμιλος έχει θέσει ως στόχο να ανοίξει τουλάχιστον 600 νέα καταστήματα στις υφιστάμενες αγορές της Δυτικής Ευρώπης κατά τα οικονομικά έτη 2027 έως 2030, με την περιοχή να εξελίσσεται σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.

Το βλέμμα στην Αφρική

Παράλληλα με την επέκταση του δικτύου της, η Pepco εξετάζει πώς θα κάνει πιο ανθεκτική και ευέλικτη την εφοδιαστική της αλυσίδα.

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Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων που φτάνουν στα περισσότερα από 4.000 καταστήματα του ομίλου στην Ευρώπη προέρχεται από την Ασία και μεταφέρεται με πλοία.

Η διαδρομή αυτή έχει γίνει πιο σύνθετη και ακριβή εξαιτίας των αναταράξεων στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, με αποτέλεσμα η Pepco να αναζητά νέους κόμβους προμήθειας και logistics, μεταξύ άλλων και στην Αφρική.

Στόχος δεν είναι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, η δημιουργία ενός νέου δικτύου καταστημάτων στην Αφρική, αλλά η διαφοροποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η μείωση της εξάρτησης από τις υφιστάμενες διαδρομές και πηγές προμήθειας.

Η εταιρεία εκτιμά ότι θα χρειαστούν περίπου τρία έως πέντε χρόνια για να διαφοροποιήσει πλήρως την εφοδιαστική της αλυσίδα. Παράλληλα, χρησιμοποιεί διαφορετικές μορφές μεταφοράς, ενώ δοκιμάζει και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την καλύτερη πρόβλεψη των χρόνων παράδοσης.

Σήμερα περίπου το 95% του εισαγόμενου όγκου προϊόντων της Pepco μεταφέρεται μέσω της διαδρομής του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, με την εταιρεία να έχει εξασφαλίσει συμβολαιοποιημένες τιμές και χωρητικότητα στις θαλάσσιες μεταφορές.

Επενδύσεις στα logistics

Η αλλαγή στη στρατηγική της Pepco δεν περιορίζεται στην Αφρική, αφού ο όμιλος επενδύει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού δικτύου logistics.

Στην Πολωνία δημιούργησε νέο κέντρο διανομής στην περιοχή του Γκντανσκ, το έκτο στην Ευρώπη, με περισσότερα από 51.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών, γραφειακών και βοηθητικών χώρων. Το κέντρο έχει σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσει τη δυναμικότητα του δικτύου, να μειώσει τους χρόνους παράδοσης και να υποστηρίξει την τροφοδοσία εκατοντάδων καταστημάτων.

Παράλληλα, η Pepco σχεδιάζει νέο κέντρο διανομής στην Ιταλία, προκειμένου να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξή της στη Δυτική Ευρώπη.

Έσοδα 4,5 δισ. ευρώ

Η επέκταση του δικτύου και η βελτίωση των περιθωρίων αποτυπώνονται ήδη στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

Στο οικονομικό έτος 2025, η Pepco Group κατέγραψε έσοδα 4,523 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος

Η Δυτική Ευρώπη συνεισέφερε 695 εκατ. ευρώ στα έσοδα του ομίλου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% των συνολικών πωλήσεων. Η Ελλάδα, με τα 52 καταστήματά της, αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά σημεία της συγκεκριμένης αναπτυξιακής στρατηγικής.

Έτσι, για την Pepco η επόμενη φάση ανάπτυξης κινείται σε δύο παράλληλους άξονες: περισσότερα καταστήματα στις ευρωπαϊκές αγορές όπου βλέπει περιθώρια ανάπτυξης, με την Ελλάδα να έχει ήδη ξεχωριστή θέση στη Δυτική Ευρώπη, και ταυτόχρονα αναδιάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με την Αφρική να εξετάζεται ως ένας από τους νέους πιθανούς κόμβους.