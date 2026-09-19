Δύο συμμαθητές έβγαλαν 75 εκατ. λίρες ο καθένας με την πώληση της βότκας Au Vodka

Οι δύο ιδρυτές της εταιρείας ποτών Au Vodka αποκομίζουν τουλάχιστον 75 εκατ. λίρες (101 εκατ. δολάρια) έκαστος από την πώληση της μάρκας ποτών που δημιούργησαν λίγο αφότου τελείωσαν το σχολείο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Ο Charlie Morgan, 31 ετών, και ο Jackson Quinn, 33 ετών, ολοκλήρωσαν την περασμένη εβδομάδα την πώληση της Au στην εταιρεία Sazerac (με έδρα το Κεντάκι) έναντι 300 εκατ. λιρών, μόλις μία δεκαετία αφότου εισήλθαν δυναμικά στη μεγαλύτερη κατηγορία αλκοολούχων ποτών παγκοσμίως, λανσάροντας χρυσά μπουκάλια και βότκες με γεύσεις και χρώματα νέον.

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Το δίδυμο, το οποίο θα συνεχίσει να εργάζεται για τη Sazerac, ενδέχεται να κερδίσει έως και 100 εκατ. λίρες ο καθένας χάρη σε μελλοντικές πληρωμές που συνδέονται με την απόδοση και δικαιώματα εκμετάλλευσης (royalties), σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

«Η παγκόσμια εμβέλεια, οι πόροι και η εμπειρία της Sazerac παρέχουν μια ισχυρή πλατφόρμα για να φέρουμε την Au σε νέους καταναλωτές και να επεκτείνουμε την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ», δήλωσε στο Bloomberg ο Morgan.

Πώς ήρθε η επιτυχία

Οι παιδικοί φίλοι, με καταγωγή από το Swansea, ίδρυσαν την Au Vodka το 2015, όταν ο Morgan ήταν 19 ετών και ο Quinn 21. Σε πρώτη φάση προμήθευαν μπαρ στη μικρή παραθαλάσσια πόλη τους.

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Μετά, αξιοποίησαν τις γνώσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα viral βίντεο στο TikTok για να προσελκύσουν νέους πελάτες. Ακόμη και πριν ιδρύσει τη μάρκα, ο Morgan είχε αποκτήσει δημόσια προβολή από το 2013, όταν, ως 17χρονος υπεύθυνος για τη συλλογή της μπάλας (ballboy) στην ποδοσφαιρική ομάδα Swansea City, δέχτηκε κλωτσιά από τον πρώην αστέρα της Chelsea, Eden Hazard, επειδή καθυστερούσε να δώσει την μπάλα.

Η προώθηση της μάρκας από προσωπικότητες όπως ο ποδοσφαιριστής Ronaldinho και ο ράπερ Gucci Mane τροφοδότησε την αρχική επιτυχία της Au Vodka, ενώ ενέργειες που τραβούσαν την προσοχή τη βοήθησαν να γίνει viral. Ο YouTuber Jake Paul φέρεται να πληρώθηκε 200.000 λίρες για να «κάνει τατουάζ» ένα μπουκάλι Au στο χέρι του.

Η εταιρεία έστειλε επίσης ένα μπουκάλι στη στρατόσφαιρα χρησιμοποιώντας ένα μπαλόνι ηλίου, σε μια προσπάθεια να «παγώσει» το ποτό στην ιδανική θερμοκρασία.

Η αναζήτηση επενδυτή

Η Au Vodka ανέθεσε στην PriceWaterhouseCoopers να τη βοηθήσει στην αναζήτηση πιθανού επενδυτή. Στα τέλη του 2023, η Metric Capital Partners συμμετείχε ως εταίρος υβριδικών κεφαλαίων, παρέχοντας τόσο δανειακά κεφάλαια όσο και κεφάλαια μετοχικής συμμετοχής για ένα μειοψηφικό μερίδιο, με την αποτίμηση της εταιρείας να διαμορφώνεται περίπου στα 150 εκατ. λίρες. Επίσης, προσλήφθηκαν ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρώην στελέχη της Diageo και της UBS.

Οι Morgan και Quinn ήλπιζαν ότι η Au Vodka θα έφτανε σε αποτίμηση 1 δισ. δολαρίων και θα εισερχόταν στην αγορά των ΗΠΑ, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησαν το 2022. Η εταιρεία λάνσαρε εκείνη τη χρονιά έτοιμα προς κατανάλωση κοκτέιλ σε κουτάκια και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στις ΗΠΑ το 2023, όπου πούλησε 50.000 φιάλες την πρώτη κιόλας εβδομάδα.

Πέρυσι, κατέγραψε έσοδα ύψους 82,8 εκατ. λιρών, αυξημένα σε σχέση με τα 65 εκατ. λίρες του προηγούμενου χρόνου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Companies House.

Οι τάσεις στην αγορά

Ας σημειωθεί ότι η απροσδόκητη ανάπτυξη της μάρκας έρχεται σε μια περίοδο ασθενούς ζήτησης για οινοπνευματώδη ποτά σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως για τα προϊόντα της κατηγορίας premium. Ο όγκος πωλήσεων βότκας μειώθηκε κατά 2% στις βασικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την περίοδο 2024-2025, έναντι πτώσης 3% στο σύνολο των οινοπνευματωδών ποτών, με την Κίνα να ηγείται της τάσης αυτής, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών IWSR.

Η κάμψη στην αγορά των οινοπνευματωδών έχει εξαλείψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία μεγάλων εταιρειών μπύρας, κρασιού και ποτών, αναγκάζοντας παραγωγούς όπως η Diageo και η Pernod Ricard να περικόψουν τα έξοδά τους και να λανσάρουν νέα προϊόντα.

Νέες εξαγορές στα σκαριά

Η Sazerac, η οποία παράγει τα Buzzballz και Southern Comfort, προχωρά σε σειρά συμφωνιών, αν και απέτυχε στην προσπάθεια συγχώνευσης με την ανταγωνίστρια Brown-Forman. Εξετάζει πλέον την εξαγορά της γερμανικής εταιρείας παραγωγής schnapps, Berentzen-Gruppe.

Η συμφωνία για την Au Vodka βοηθά τη Sazerac να ενισχύσει την παρουσία της στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θεωρεί σημαντική στρατηγική αγορά, καθώς και στις κατηγορίες της βότκας και των ταχέως αναπτυσσόμενων έτοιμων προς κατανάλωση κοκτέιλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.