Αναπτυξιακή Τράπεζα: Φθηνά δάνεια για μικρές επιχειρήσεις – Δυνατότητα χρηματοδότησης έως 5 δισ. ευρώ

Φθηνότερη χρηματοδότηση και ευκολότερη πρόσβαση σε δάνεια για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανοίγει η αναβάθμιση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης Pillar Assessment από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Ιουλίου.

Η εξέλιξη δίνει στην Αναπτυξιακή Τράπεζα τη δυνατότητα να λειτουργεί ως πιστοποιημένος εταίρος υλοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα εργαλεία χρηματοδότησης και περισσότερες εγγυήσεις προς τις επιχειρήσεις.

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Άμεσα, η ΕΑΤ μπορεί να αξιοποιήσει περίπου 2 δισ. ευρώ από αδιάθετους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, με τα οποία εκτιμάται ότι μπορούν να κινητοποιηθούν συνολικά έως και 5 δισ. ευρώ μέσω της συμμετοχής του τραπεζικού συστήματος.

Πώς τα 2 δισ. μπορούν να γίνουν 5 δισ.

Η ΕΑΤ έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία στη μόχλευση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Κατά μέσο όρο, για κάθε ευρώ που διοχετεύεται μέσω των προγραμμάτων της κινητοποιούνται περίπου 2,7 ευρώ από τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Με βάση αυτή την εμπειρία, οι περίπου 2 δισ. ευρώ που μπορούν να αξιοποιηθούν μετά την πιστοποίηση της ΕΑΤ μπορούν να οδηγήσουν σε συνολική χρηματοδότηση έως και 5 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες και αγροτικές επιχειρήσεις.

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Το ζητούμενο είναι οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια με χαμηλότερο κόστος και καλύτερους όρους, χωρίς η χρηματοδότηση να επιβαρύνει τον κρατικό δανεισμό.

Απευθείας πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια

Η πιστοποίηση της ΕΑΤ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους.

Μέχρι σήμερα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια διοχετεύονταν κυρίως μέσω του ελληνικού Δημοσίου και των Περιφερειών, με την ΕΑΤ να συμμετέχει στην υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Πλέον η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορεί να συνεργάζεται απευθείας με την Κομισιόν και να αντλεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση χωρίς τη μεσολάβηση υπουργείου.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης και προετοιμάζεται η επόμενη προγραμματική περίοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2028-2034.

Νέα χρηματοδότηση για αγρότες

Η δραστηριότητα της ΕΑΤ αναμένεται να επεκταθεί και στον πρωτογενή τομέα.

Στα σχέδια βρίσκεται η δημιουργία νέου Ταμείου για την αγροτική επιχειρηματικότητα, το οποίο θα συνδυάζει δάνεια και επιχορηγήσεις για αγρότες.

Παράλληλα, η ΕΑΤ μπορεί να διευρύνει τη χρηματοδότηση σε τομείς που αποτελούν ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες, όπως η ενεργειακή μετάβαση και η καινοτομία.

Ήδη το Ταμείο Καινοτομίας διαχειρίζεται πόρους ύψους 155 εκατ. ευρώ

Νέες δυνατότητες και για τη στέγη

Η ΕΑΤ έχει ήδη αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία και στον τομέα της προσιτής στέγης, μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου 2».

Η δυνατότητα απευθείας άντλησης ευρωπαϊκών πόρων δημιουργεί περιθώριο για νέα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία στο μέλλον, ανάλογα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες και τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το πρώτο μεγάλο στοίχημα είναι η αξιοποίηση των περίπου 2 δισ. ευρώ και η μόχλευσή τους σε χρηματοδοτήσεις έως 5 δισ. ευρώ, ώστε περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια με ευνοϊκότερους όρους.