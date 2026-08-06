Η Aegean κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ με πάνω από 2 εκατομμύρια επιβάτες τον Ιούλιο

Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψε η Aegean τον Ιούλιο, καθώς μετέφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της περισσότερους από 2 εκατ. επιβάτες μέσα σε έναν μήνα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική της κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, η Aegean μετέφερε 2.011.000 επιβάτες τον Ιούλιο, επίδοση που, όπως επισημαίνει, επιτεύχθηκε σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τον κλάδο, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν μέρος του δικτύου της και το κόστος των αεροπορικών καυσίμων να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

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Ισορροπημένη ανάπτυξη σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,3% τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και στο δίκτυο εξωτερικού.

Στις πτήσεις εσωτερικού ταξίδεψαν 886.000 επιβάτες, μέσω 66 δρομολογίων προς 32 προορισμούς, ενώ στο εξωτερικό η εταιρεία μετέφερε 1.125.000 επιβάτες, εξυπηρετώντας 154 δρομολόγια προς 108 προορισμούς σε 43 χώρες.

Ενίσχυση των απευθείας συνδέσεων από την περιφέρεια

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Aegean διεύρυνε τις απευθείας συνδέσεις από τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τη Ρόδο προς μικρότερους προορισμούς της χώρας.

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Συνολικά προσφέρονται 38 δρομολόγια προς 24 προορισμούς εκτός Αθήνας, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ περιφερειακών περιοχών και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα των νησιωτικών και τουριστικών προορισμών.

Κουβελιώτης: Μεγαλύτερα αεροσκάφη και περισσότερες διαθέσιμες θέσεις

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Aegean, Μιχάλης Κουβελιώτης, σημείωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αεροπορικός κλάδος.

Όπως ανέφερε, μέσα στο 2026 η Aegean θα παραλάβει ακόμη επτά νέα αεροσκάφη Airbus A321neo, ενώ η ανάπτυξη του δικτύου στηρίζεται κυρίως στη χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών, τα οποία αυξάνουν τις διαθέσιμες θέσεις ανά πτήση και βελτιώνουν την παραγωγικότητα του στόλου.

«Με την αυξημένη χρήση των νέων μεγαλύτερων A321neo πετύχαμε τον Ιούλιο αύξηση 4% στους επιβάτες από και προς την Αθήνα, με μόλις 1% αύξηση των αντίστοιχων κινήσεών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να κατανέμει το πτητικό της πρόγραμμα σε μεγαλύτερο χρονικό εύρος μέσα στην ημέρα, περιορίζοντας τη συμφόρηση στις ώρες αιχμής, ενώ έχει ενισχύσει την επιχειρησιακή της ετοιμότητα διαθέτοντας περισσότερα εφεδρικά αεροσκάφη και πληρώματα σε σχέση με κάθε προηγούμενη χρονιά.

Το νέο ορόσημο των 2 εκατ. επιβατών σε έναν μήνα επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Aegean, σε μια περίοδο που ο αεροπορικός κλάδος εξακολουθεί να λειτουργεί υπό την πίεση των γεωπολιτικών εξελίξεων και του αυξημένου λειτουργικού κόστους.