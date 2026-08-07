Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής στο Sofia South Ring Mall έναντι 43,95 εκατ. ευρώ

Η Trade Estates συμφώνησε να αποκτήσει, μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής της Trade Estates Cyprus SSRM, την έμμεση συμμετοχή 50% που κατέχει ο όμιλος Fourlis στο Sofia South Ring Mall στη Σόφια, έναντι συνολικού τιμήματος 49,35 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, μέσω της νεοσύστατης και 100% θυγατρικής της Trade Estates Cyprus SSRM, η Trade Estates αναμένεται να συνάψει συμφωνία με τη Wyldes, θυγατρική της FOURLIS Συμμετοχών, για την εξαγορά της συμμετοχής.

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Η Wyldes αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Trade Estates, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Ως εκ τούτου, η συναλλαγή έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Trade Estates, ενώ η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την προϋπόθεση της προβλεπόμενης διαδικασίας για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 5193/2025 που διέπει τις ΑΕΕΑΠ.

Το Sofia South Ring Mall αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον καθιερωμένα εμπορικά κέντρα της Βουλγαρίας, όπως τονίζεται. Αναπτύσσεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο επιφάνειας περίπου 64.500 τ.μ. και διαθέτει συνολική μικτή δομημένη επιφάνεια (GBA) περίπου 174.500 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 69.000 τ.μ. αποτελούν μικτή μισθώσιμη επιφάνεια (GLA). Το εμπορικό κέντρο παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό πληρότητας, της τάξεως του 98%, και φιλοξενεί πάνω από 180 μισθωτές, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων διεθνών και εγχώριων εμπορικών σημάτων και ομίλων λιανικής, γεγονός που το κατατάσσει στους σημαντικότερους εμπορικούς προορισμούς της χώρας.

Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου Fourlis για μεγαλύτερη εστίαση στην κύρια λειτουργική δραστηριότητά του και παράλληλα επιτρέπει στον όμιλο, μέσα από μια κερδοφόρα συναλλαγή, να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, να απελευθερώσει κεφάλαια και να υποστηρίξει περαιτέρω τις υφιστάμενες και μελλοντικές δραστηριότητες λιανικής, καθώς και την ανάπτυξη των ηγετικών εμπορικών σημάτων του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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Τα έσοδα από τη συναλλαγή θα ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου και θα αξιοποιηθούν προς υποστήριξη των στρατηγικών του προτεραιοτήτων. Ο όμιλος θα αξιολογήσει τη βέλτιστη κατανομή των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων για την ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων λιανικής και της μείωσης του καθαρού δανεισμού.

Σχολιάζοντας τη συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, κ. Γιαννης Βασιλάκος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη και για την προοπτική που προσφέρει.: «Η πώληση της συμμετοχής μας στο Sofia South Ring Mall είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου Fourlis και την επικέντρωση μας στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό του Ομίλου σε μια σύγχρονη πλατφόρμα λιανικής. Η συναλλαγή αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να μειώσουμε τον καθαρό δανεισμό και να ενισχύσουμε την χρηματοοικονομική μας θέση, ενώ μέσα από στοχευμένες επενδύσεις διασφαλίζουμε την δημιουργία αξίας προς τους μετόχους μας σήμερα και στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βασιλάκος.